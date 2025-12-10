Tepe Kurumsal, teknolojiyle yeniden tasarlanan hizmet ekosistemini tanıttı

Tepe Kurumsal, teknoloji odaklı dönüşüm sürecini tamamlayarak altı markasını tek çatı altında birleştirdi.

Türkiye’nin 81 ilinde güvenlik, temizlik, yemek, teknik bakım, tesis yönetimi ve iş sağlığı güvenliği gibi geniş bir hizmet yelpazesinde faaliyet gösteren şirket, yeni yapısıyla tüm süreçlerin tek merkezden ve tek standartla yönetileceğini açıkladı.

Robotik sistemler, IoT uygulamaları, yapay zeka ve fintech çözümleri gibi teknolojilerin entegre edildiği yeni modelle işletmeler için iş yükünün azaltılması, süreçlerin sadeleştirilmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tepe Kurumsal’ın tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, entegre hizmetlere artan talebi vurgulayarak, şirketin 1 milyar dolarlık ciro hedefi bulunduğunu söyledi.

Güler, Türkiye’nin ilk 500 şirketi dahil olmak üzere binlerce müşteriye hizmet verdiklerini ve sürdürülebilir büyüme için yerli sermayenin gücünü merkeze aldıklarını ifade etti.

İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler ise yeni yapılanmanın saha operasyonlarında ciddi kolaylık sağladığını belirtti.

Altıkardeşler, altı markanın birleşmesiyle güvenlikten yemeğe, teknik bakımdan İSG’ye kadar tüm hizmetlerin “üç çizgi” sembolüyle tek merkezden sunulduğunu, bunun hem zamandan tasarruf sağladığını hem de müşteriye öngörülebilir bir hizmet modeli sunduğunu söyledi.

Sektördeki pazar büyüklüğünün 400 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Altıkardeşler, şirketlerin en büyük beklentisinin entegrasyon olduğunu, Tepe Kurumsal’ın da bu talebe yanıt veren kapsamlı bir mimari kurduğunu belirtti.

Şirket, 2026 yılında bölgesel bir marka olma hedefiyle yurt dışına açılmayı planlıyor. Ayrıca EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi için hazırlıklar sürüyor.

Dijitalleşme, veri odaklı yönetim, otomasyon ve sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezde yer aldığı yeni modelde, 100’ün üzerinde dijital süreç yeniden tasarlanmış durumda.

Tepe Kurumsal, 30 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin istihdam sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Şirket, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, Tepe Akademi üzerinden yılda 1 milyonun üzerinde eğitim verildiğini ve çalışan bağlılığını güçlendiren programların aktif olduğunu açıkladı.