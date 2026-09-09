Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve Katılımevim için masada

Tera Grubu şirketleri, Katılımevim Tasarruf Finansman ile Pusula Finans Holding bünyesindeki şirketlerin paylarını devralmaya yönelik görüşmelere başladı.

Katılımevim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre görüşmeler, Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda yürütülüyor.

Potansiyel işlem kapsamında grup çatı şirketi Pusula Finans Holding'in paylarının yanı sıra holdingin pay sahibi olduğu Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınması değerlendiriliyor.

SPK ve BDDK'ya başvuru yapılacak

İşlemin hayata geçirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması planlanıyor.

İzin ve onay süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülerek mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Şirket, mevcut aşamada henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını bildirdi. Müzakerelerin ilerlemesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemin nihai hale gelmesine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Tera Holding YKB Emre Tezmen: Finansta uzun vadeli ve ölçekli bir yapı kuruyoruz

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada “Finans, Tera’nın uzun vadeli olarak büyümeyi ve kalıcı değer üretmeyi hedeflediği ana faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı ve diğer finansal hizmetlerde oluşturduğumuz yapıyı daha geniş bir ürün ve müşteri tabanına taşıyacak fırsatları değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Tezmen “Görüşmelerine başladığımız bu işlem de tamamlanması halinde birbirini tamamlayan finansal hizmetlerimizi daha büyük bir ölçek altında buluşturacak. Biz finans sektörüne kısa vadeli bir yatırım perspektifiyle bakmıyoruz. Amacımız, sermaye piyasalarının derinleşmesinden beslenen, kurumsal kapasitesi yüksek ve uzun vadede değer üreten bir finans ekosistemi oluşturmak” dedi. Tezmen, grubun belirlediği üç ana stratejik sektör olan finans, teknoloji ve tarım/gıda alanında büyümeye ve değer üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Satın alma onay süreçlerine tâbi

Görüşmelerin ilerlemesi ve tarafların anlaşmaya varması halinde satın alma için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu nezdindeki izin ve onay süreçleri yürütülecek. KAP açıklamasında mevcut aşamada bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını vurgulanırken müzakerelerin ilerlemesi, düzenleyici kurumların izin süreçleri ve işlemin nihai hale gelmesine ilişkin gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Tera Grubu bünyesinde finans, teknoloji ve diğer alanlarda 3 holding, 6’sı halka açık toplam 53 şirket faaliyet gösteriyor.