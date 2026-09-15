Tera Grubu'ndan Pusula açıklaması: Devir süreci henüz tamamlanmadı

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Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve ortaklarına ait bağlı şirketlerdeki bazı payların devralınmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü KAP üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Tarafların işlemin temel şartlarında anlaşmaya vardığı ancak gerekli izinlerin alınması ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmaların henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

Pay devri tamamlanana kadar mevcut yapı korunacak

Açıklamada, devre konu payların mülkiyeti ile bu paylara bağlı yönetsel hakların henüz Tera Grubu şirketlerine geçmediği vurgulandı.

Resmi işlemler tamamlanıncaya kadar Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kurumsal yapıları içerisinde faaliyet göstermeye devam edeceği ifade edildi.

Tera Grubu’ndan fon açıklaması

Pusula Portföy Yönetimi tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçlerinin mevcut durumda Tera Grubu’nun yönetim ve sorumluluğunda olmadığı belirtildi.

Bu nedenle fonlarda ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu’nun finansal yapısı ve faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği bildirildi.

Pay devrinin tamamlanmasının düzenleyici ve denetleyici kurumların izinleri ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu kaydedildi.