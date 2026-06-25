TERA Holding'den savunma sanayii mesajı: Uzun vadeli büyüme hedefi

M5 Dergisi'ne konuşan TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, savunma sanayiine yönelik yatırımların uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu açıkladı. Tezmen, grubun sektörde kalıcı olmayı hedeflediğini ve yatırımların şirket değerini artırarak satışa hazırlık amacı taşımadığını belirtti.

Savunma sanayiinin TERA Holding açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Tezmen, grubun faaliyet gösterdiği tüm alanlarda uzun vadeli değer üretmeyi esas aldığını söyledi. Bu kapsamda savunma sanayiinin de şirketin merkezî faaliyet alanlarından biri olarak konumlandırıldığını dile getirdi.

"Savunma sanayiinde kalıcı olacağız"

Savunma sanayiine yönelik yatırımların finansal amaçlı olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Tezmen, bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. TERA Holding'in uzun vadeli büyüme vizyonuyla hareket ettiğini ifade eden Tezmen, sektörde kalıcı bir oyuncu olarak faaliyet göstermeye devam edeceklerini söyledi.

BEST Grup büyümeye devam edecek

Tezmen, TERA Holding'in savunma sanayiindeki ilk adımını BEST Grup'un satın alınmasıyla attığını hatırlatarak, grubun teknoloji ve finans alanındaki birikimini savunma sanayiine aktaracağını ifade etti.

BEST Grup'un hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet gücü yüksek ürünler geliştirdiğini belirten Tezmen, şirketin pazar payını artırmayı, ürün gamını genişletmeyi ve mevcut sistemlerin kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeni iş birlikleri sürecek

SAHA EXPO 2026 kapsamında duyurulan iş birliklerine de değinen Tezmen, Türkiye'de savunma ekosisteminin önemli bir olgunluğa ulaştığını söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren şirketler arasındaki iş birliklerinin artmasının hem teknoloji geliştirme hem de rekabet gücünün korunması açısından önemli olduğunu belirten Tezmen, karşılıklı değer üretebilecek şirketlerle yeni ortaklıkların devam edeceğini ifade etti.

İHA ve SİHA ekosistemine vurgu

İHA ve SİHA teknolojilerinin modern savaşın seyrini değiştiren önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten Tezmen, Türkiye'nin bu alanda küresel ölçekte güçlü bir başarı yakaladığını söyledi.

Tezmen, Baykar'ın Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarı hikâyesinin en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde ve Haluk Bayraktar'ın vizyonuyla geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın pek çok cephede savaşın seyrini değiştirdiğini belirten Tezmen, bu ürünlerin "oyun değiştirici" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Tezmen, İHA ve SİHA ekosisteminin yalnızca hava platformlarından ibaret olmadığını; elektronik harp, yapay zekâ entegrasyonu, komuta kontrol sistemleri ve lojistik destek zinciriyle birlikte değerlendirilmesi gereken bütünleşik bir yapı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda BEST Grup başta olmak üzere TERA Holding bünyesindeki şirketleri de bu ekosistemin tamamlayıcı ve katma değer üreten bir parçası olarak konumlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tezmen, savunma sanayiinin yalnızca hava platformlarından oluşmadığını; elektronik harp, yapay zekâ, komuta kontrol sistemleri ve lojistik destek unsurlarını kapsayan bütünleşik bir yapı olduğunu belirterek, BEST Grup başta olmak üzere portföylerindeki şirketlerin bu ekosisteme katma değer sağlayacak şekilde konumlandırılacağını ifade etti.