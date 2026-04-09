Tera Holding’den tarımda dikkat çeken adım

Tera Holding, Finlandiya merkezli 150 yıllık tarım makineleri üreticisi Sampo Rosenlew’u bünyesine katmasının ardından markayı Konya’daki tarım fuarında Türk çiftçisiyle buluşturdu. KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda şirket, teknoloji transferi ve finansman modelleriyle yeni üretim vizyonunu tanıttı.

Fuarda yoğun ilgi gören Sampo Rosenlew biçerdöverleri için Türkiye genelinde distribütörlük ve servis ağı tamamlanırken, operasyonların hızla devreye alındığı belirtildi.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, tarımın stratejik öneminin son yıllarda daha net ortaya çıktığını belirterek, biçerdöver üretimindeki boşluğu doldurmak için bu yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tezmen, satın alma sonrası şirketin tamamen Türk kontrolüne geçtiğini vurgulayarak, uzun süredir Türkiye pazarında bulunmayan markayı yeniden çiftçiyle buluşturduklarını söyledi. Bölgesel büyüme hedeflerine de değinen Tezmen, Türkiye’nin yanı sıra Türki Cumhuriyetler ve çevre coğrafyalarda satış faaliyetlerinin güçlendirileceğini kaydetti.

Tera Yatırım Holding CEO’su Cebrail Taşkın ise markanın 1957’den bu yana 50 binden fazla biçerdöver ürettiğini ve düşük yakıt tüketiminin önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi. Taşkın, fuarda tanıtılan finansman modeli kapsamında geliştirilen “Tera Leasing” ürünüyle çiftçilere ödeme kolaylığı sağlandığını, Tera Bank aracılığıyla uygun koşullarda makine temini imkanı sunulduğunu aktardı.

Sampo Rosenlew Genel Müdürü Özgür Alsan da Türkiye pazarında beklentilerin üzerinde bir ilgi gördüklerini belirtti. 2026 yılı için belirlenen pazar hedeflerine ulaşıldığını ifade eden Alsan, Finlandiya’daki mühendislik birikimini Türk esnekliği ve üretim kabiliyetiyle birleştirerek markayı küresel pazarlarda daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 2027 yılına yönelik yeni projelerin de hazır olduğu bildirildi.