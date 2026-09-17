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Tera Holding’e polis baskını: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi için gözaltı işlemi başlatıldı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım’ın merkezlerinde de arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Tera Holding’e polis baskını: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi için gözaltı işlemi başlatıldı
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İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Destek Grubu şirketlerinde arama

Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor. Operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Tera Holding’e polis baskını: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi için gözaltı işlemi başlatıldı - Resim : 1

SPK’dan 130 yatırım fonu için tasfiye kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 17 Eylül’de yeni tedbir kararlarını açıklamıştı.

SPK’nın aldığı karar doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durdurulmuştu.

Kurul ayrıca, kararda unvanları yer alan 130 yatırım fonunun, SPK tarafından belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilmesine karar vermişti.

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