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Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama: Özgür Altan Genel Müdür oldu

Bankacılık ve finans sektöründe 31 yıllık deneyimi bulunan Özgür Altan, Tera Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü olarak atandı. Altan, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

Haber Merkezi
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Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama: Özgür Altan Genel Müdür oldu
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Özgür Altan, Tera Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü olarak atandı. Altan, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

1991 yılında Yapı Kredi Bankası Ödeme Hizmetleri Başkanlığı'nda kariyerine başlayan Altan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 26 yıl boyunca Garanti Bankası'nda çalışan ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Altan, ödeme sistemleri, e ticaret, dijital dönüşüm ve fintech alanlarında önemli projelerin hazırlanmasına katkıda bulundu.

Altan, yeni görevinde Tera Yatırım Bankası’nın genişleyen finansal hizmet yelpazesine stratejik katkılar sunarken, ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Altan, bankacılık deneyimi boyunca ödeme sistemleri, e-ticaret, dijital dönüşüm ve fintech alanlarında önemli projelerde yer aldığını vurgulayarak, “Tera Bank’ın büyüme stratejisine katkıda bulunmak için bu birikimimi kullanmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Ticari bankacılık tarafında müşteri odaklı olarak gelişmeye devam edeceğiz, teknoloji şirketleri önceliğimiz olacak. Yeni gireceğimiz bireysel ve kobi bankacılığı alanlarında da stratejik iş birlikleri ile hızlı büyüme hedefliyoruz. ”

Özgür Altan kimdir?

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Altan, Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve finans sektöründe 31 yıllık deneyime sahip olan Altan özellikle ödeme sistemleri, e ticaret,dijital dönüşüm ve fintech alanlarında uzmanlık kazandı. Yeni görevinde, Tera Yatırım Bankası’nın büyüme stratejilerine yön vererek finansal hizmetlerde yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

 

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