Tera Yatırım Bankası’ndan yurt dışı borçlanma hamlesi

Tera Yatırım Bankası, yurt dışında 50 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ihraç Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu’nun yetkisine dayanılarak alınan karar doğrultusunda, toplamda 50 milyon ABD doları nominal değere kadar borçlanma araçları yurt dışında satışa sunulacak.

İhraç süreci kapsamında SPK’ya gerekli başvurular yapılacak, ayrıca kotasyon için Borsa İstanbul ve ilgili diğer kurumlara müracaat edilecek. Gerekli izinlerin alınmasının ardından yasal süreç tamamlanarak ihraç gerçekleştirilecek.

Bu adımın, bankanın uluslararası piyasalardan kaynak çeşitliliğini artırma ve finansman yapısını güçlendirme hedefinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.