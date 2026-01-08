Tera Yatırım'dan sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Grubu'nun başarısının "büyük bir kitlede rahatsızlık oluşturduğunu" ifade etti.

Tezmen, "Tera'nın milli ve yatırımcı dostu duruşu, bankacılık ve sermaye piyasalarına katkıları, devletine gözünü kırpmadan ödediği vergiler ve birçok diğer neden bu rahatsızlığın sebebidir." değerlendirmesini yaptı.

Tera Grubu hakkında "sosyal medya üzerinden tek bir merkezden yönetilen, botları kullanan, sistemli ve eş zamanlı yoğun bir algı operasyonu" başlatıldığını savunan Tezmen, şunları kaydetti:

"Aynı anda da grubumuz hisse senetlerinde yoğun bir manipülasyon yapıldı ve hisse fiyatları yapay olarak düşürüldü. Hatta şirketimizin fon fiyatlarıyla ilgili kasıtlı yanlış bilgilendirmeler bile yapılıyor. Tera Grubu, şahsım ve eşime karşı işlenen bu suçlar elbette ki karşılıksız kalmayacaktır. Avukatlarımız bu sabah adliyede suç duyurularını yapıyorlar. Ayrıca kendilerini saklayarak sosyal medyada operasyon yapanları da siber ekipler tek tek tespit edip, alet olanlara da adli süreçler başlatılıyor."

Tera Grubu'nun fayda üretmeye devam ettiğini, kendisinin çalışma azminin de arttığını aktaran Tezmen, "Yatırımcılarımız da müsterih olsun, kısa vadede grup şirketlerimizin hisse fiyatlarını manipüle edip yapay fiyat seviyelerine indirebilirler ama biz değer ürettikçe eninde sonunda hisse fiyatları da olması gereken yükselişi gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Tezmen, "Hukukçularımız gerçeğe aykırı paylaşım yapan sosyal medya sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundular. Hakkımızda algı operasyonu ve manipülasyon yapan odaklarla olan hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Yatırımcılarımız müsterih olsun, bunların arkasında kim varsa hepsine ulaşılacak ve hakettikleri cezaları Türk hukuku nezdinde alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Tera Yatırım hakkında "sosyal medyada yayılan yalan ve yanıltıcı paylaşımlarla yatırımcıların etkilendiği" iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi.