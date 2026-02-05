Teracity, altyapısını yapay zeka ile yeniden şekillendiriyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Teracity Yazılım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, yapay zekânın bugün hâlâ yanlış konumlandırıldığını belirterek, esas dönüşümün uygulamalarda değil altyapıda yaşandığına dikkat çekti. Akın, yapay zekânın internetle benzer bir kırılma yarattığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün dünyada yapay zekâ çoğu zaman bir uygulama gibi algılanıyor. Oysa yapay zekâ, internet gibi bir altyapı devrimi. İnsan faktörü devam edecek ama altyapı tamamen değişecek.” Bu altyapı dönüşümünün özellikle ürün geliştiren şirketler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Akın, makine, tekstil, otomotiv ve yazılım gibi sektörlerde maliyetlerin yönetilemez noktaya geldiğini söyledi. Platform şirketleri ve ekosistem kuran yapıların ise bu süreçten daha az etkilendiğini dile getirdi. Akın, “Biz de bir yazılım ürün üreticisi olarak bu baskıyı doğrudan hissediyoruz. Bu nedenle 2025’in son çeyreğinden itibaren köklü bir dönüşüm sürecini başlattık. Bu bir günde hazırlanacak bir şey değil; maliyetli, zor ama kaçınılmaz” dedi.

Tüm operasyonları taşıyan altyapı kuruyor

Teracity’nin dönüşüm planının merkezinde, yapay zekânın yalnızca ürünlere eklenen bir özellik değil, şirketin tüm operasyonlarını taşıyan bir altyapı haline getirilmesi bulunuyor. Akın, yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: “Şu anda kodun önemli bir bölümünü yapay zekâya yazdırmaya hazırlanıyoruz. Tüm ürünlerimizin arkasına yapay zekâ altyapısı ekliyoruz. Müşteri taleplerini, destek süreçlerini ve iş akışlarını bile yapay zekâ ile yönetmeye çalışıyoruz. Başka türlü küresel rekabet mümkün değil.” Önümüzdeki iki yılın bir “altyapı inşa dönemi” olacağını belirten Akın, bu nedenle pazarda agresif büyüme yerine arka planda teknolojik dönüşümü tamamlamayı tercih ettiklerini ifade etti. Teracity’nin 2026 sonu itibarıyla bu dönüşüme hazır olacağını vurgulayan Akın, Türkiye ekonomisinin de aynı dönemde toparlanma sürecine girmesini beklediklerini söyledi.

İnsan kaynaklarında KEP uyumlu çözüm

Teracity’nin geçen yıl kamu tarafındaki en önemli projelerinden biri TSE Global’in uçtan uca dijital dönüşümü oldu. Türkiye’nin en büyük uygunluk denetim kuruluşlarından biri olan TSE Global için gerçekleştirilen projenin şirket açısından stratejik bir referans niteliği taşıdığına işaret eden Osman Akın, ayrıca TSE Global ile birlikte uygunluk denetimi pazarına yönelik yeni bir ürün geliştirdiklerini aktardı. Akın, bu pazarın dünya genelinde hızla büyüdüğünü ve özellikle ihracat yapan firmalar için kritik hale geldiğini vurguladı. Teracity, özel sektör tarafında ise insan kaynakları yönetimine odaklanan yeni bir ürün geliştirdi. Akın, 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye giren KEP (kayıtlı elektronik posta) düzenlemesiyle uyumlu bu çözümün, kamu, özel sektör ve belediyelerde kullanılabilecek güçlü bir yapı sunduğu ifade etti.

Kamu ağırlığı sürüyor, hedef dengeli yapı

Şirketin mevcut iş dağılımında kamu tarafının ağırlığı dikkat çekiyor. Teracity’nin bugün itibarıyla hizmet verdiği projelerin yüzde 75’i kamu, yüzde 25’i özel sektörden oluşuyor. Türkiye genelinde 30’dan fazla belediyeyle çalışan Teracity, Bursa’daki belediyelerin yaklaşık yüzde 80’inin yazılım altyapısını yönetiyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una dokunuyor. Belediyelerde; insan kaynakları ve maaş hesaplamaları, muhasebe, emlak vergisi hesaplamaları, vergi tahsilatı ile temizlik ve saha operasyon yazılımları gibi harita uygulamaları dışındaki yazılımların yaklaşık yüzde 90’ı Teracity tarafından geliştiriliyor.