Teracity, Doktor Evinizde Projesi ile hastaneyi dijitale taşıdı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Teracity Yazılım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Sağlık Bakanlığı onaylı olan Doktor Evinizde Projesi’nin tamamlandığını, yakın zamanda sağlık hizmetlerinin online olarak verilmeye başlanacağını duyurdu. Sistem altyapısını kurduklarını ve tanıtımlar ile sigorta anlaşmaları aşamasına geldiklerini belirten Akın, “İlk olarak kayıtlı 250 doktor ile başlayacağız ve bir yıl içinde 3 bin doktora ulaşacağız. Her branş olacak. Randevu alınarak seçilen doktor ile online görüşme yapılabilecek. Doktorlar reçete yazabilecek. Tahlil gereken durumlarda da mobil tahlil araçları devreye girecek. Ayrıca dijital ölçüm yapan cihazlarla yapılan ölçümleri uzman doktorlar da görebilecek. Yaşlılar veya evinden çıkamayacak durumda olan hastalar için uzaktan görüşme sağlanabilecek. Hastaneler ve doktorlar ile anlaşmalara çok yakın zamanda başlayacağız” dedi. Sağlık alanında dijitalleşme konusuna odaklandıklarını da ifade eden Osman Akın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte bir yapay zeka projesi sürdürdüklerini, TÜBİTAK’a sunulacak proje ile akciğerlerde oluşan bazı hastalıkların yapay zeka ile teşhisi ve tedavisine yönelik aşama kaydedileceğini aktardı.

Türkiye nüfusunun yüzde 10’una hizmet veriyor

Teracity bünyesinde akıllı kentlerle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Osman Akın, Türkiye’nin 25’i aşkın büyük belediyesinde yazılımlarının kullanıldığını, bir anlamda Türkiye nüfusunun yüzde 10’una hizmet verir düzeye ulaştıklarını vurguladı. Ayrıca çalıştıkları Türk özel sektör şirketlerinin yurt dışındaki oluşumlarında da Bilimp ürünlerinin kullanıldığını ifade eden Akın, kamu kurumlarında da son olarak TSE Global’in dijital dönüşümünü yaptıklarını söyledi. 2 yılda yüzde 100 büyüdüklerini anlatan Akın, kurdukları iş ortakları sisteminde de büyüme kaydettiklerini, İstanbul’da yeni bir yapılanmaya gittiklerini bildirdi. Ekonomik krizin ve tasarruf tedbirlerinin dijital dönüşümü etkilediğine de dikkati çeken Akın, “Dijital dönüşüme harcanacak para ilk önce kısılan bütçe oldu. Aslında en çok para harcanması gereken kısım” diye konuştu.