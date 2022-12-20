Tersan’a EBRD’den 12,5 milyon Euro finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin önde gelen tersanecilik firmalarından Tersan’a 12,5 milyon Euro kredi sağladığını duyurdu.

Finansmanın onarım iskelesinin genişletilmesi ve yeni güneş panellerinin kurulumu dahil olmak üzere sermaye harcamalarını finanse etmek için sağlandığı belirtilirken, şirketin proje maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü pekiştirmeyi ve enerji tasarrufunu artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kredinin, şirketin güneş panelleri kurarak iç tüketim için elektrik üretmesini sağlamaya yardımcı olacağı, böylece Kapsam 2 emisyonlarında yılda 2.789 t CO2 tasarrufu gerçekleştireceği ifade edildi.