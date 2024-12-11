Tesa, globalde 1.7 milyar euro gelir elde etti

Yapıştırıcı sektöründe faaliyet gösteren tesa, Türkiye’deki 30’uncu yılını kutluyor. tesa, 1994’te girdiği Türkiye pazarında geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle sanayi kuruluşlarının ve bireysel kullanıcıların çözümler sunuyor. Son 30 yılda istihdam ve makine yatırımının yanı sıra tesa’nın global yapısında Türkiye stratejik görev de üstlendi.

Bireysel ve endüstriyel kullanıcılar için yenilikçi çözümler

Bugün 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 7 binden fazla ürün çözümüne sahip olan tesa, hem bireysel hem de endüstriyel kullanıcılar için geniş bir ürün gamı sunuyor. Otomotiv, beyaz eşya, baskı & ambalaj, genel endüstri ve tüketici segmentlerinde yenilikçi çözümleriyle pazarda önemli bir konuma sahip olan şirket, Türkiye’nin büyüme potansiyeline uyum sağlayarak organizasyonel, lojistik ve sistemsel alt yapısını güçlendirdi. Son yıllarda bazı ürünlerini işlemek üzere Türkiye’de makine yatırımı yapan tesa, müşterilerinin özel ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için de çözümler geliştirdi.

Globalde 1.7 milyar euro gelir elde etti

Üç kıtada altı üretim tesisine sahip olan tesa, 2023 yılında globalde 1.7 milyar Euro gelir elde etti. Özel kalemler hariç faaliyet kârı (EBIT) 266 milyon Euro’ya ulaşırken, satış kârlılığı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Toplam gelirlerin yüzde 78’i endüstri segmentinden elde edilirken yüzde 22’si ise tüketici segmentinden sağlandı.

Türkiye bölgesel merkez ve stratejik öneme sahip

tesa Türkiye, bölgesel merkez olarak Orta Doğu, Afrika ve ihracat dâhilindeki ülkelerde her türlü iş akışı için bir üs görevi görüyor. Bu karar, Türkiye’nin tesa için çok uluslu yapıda stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, Türkiye’den Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat operasyonlarını da yürütüyor.

“tesa'nın Türkiye’deki 30 yıllık yolculuğunu kutluyoruz”

Bugün ülkemizdeki 30’uncu yılını kutlayan tesa Bant Türkiye’nin Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mete Konuralp ise görüşlerini “Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılında, tesa olarak bu dinamik ve kültürel açıdan zengin ülkede sürdürdüğümüz 30 yıllık yolculuğu kutlamaktan gurur duyuyoruz. Şirketimizin bu süre zarfında Türkiye ile derin bir ortaklık kurması ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlama kararlılığı, geleceğe dair hedeflerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi.” dedi.

Dr. Mete Konuralp “İnovasyon, tesa'nın DNA’sının bir parçası. Bu yüzden tesa’nın tarihi, yapışkan çözümleri alanındaki devrim niteliğindeki yeniliklerin de tarihi diyebiliriz. Bu yaklaşım, yalnızca rekabet gücümüzü artırmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına da önemli katkılar sundu. Türkiye’yi birçok yenilikle tanıştırdık ve sürdürülebilir uygulamaları burada hayata geçirdik” diye konuştu.