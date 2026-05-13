Tesis yönetimi sektörü Türkiye’de 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor

Fabrikalardan üretim tesislerine, konutlardan plazalara, alışveriş merkezlerinden hastanelere, havalimanlarından eğitim kurumlarına kadar yaşamın sürdüğü tüm alanların arka planında tesis yönetimi sektörünün bulunduğunu vurgulayan Nazlı Uzunlar Aydın, sektörün bugün yalnızca operasyonel hizmetlerden ibaret olmadığını söyledi.

Aydın şöyle konuştu:

"Tesis yönetimi artık yalnızca temizlik, catering, güvenlik veya teknik bakım hizmetleriyle tanımlanan bir alan değil. Bugün sektörümüz; yapıların verimliliğini yöneten, operasyonel sürekliliği sağlayan, enerji performansını optimize eden, sürdürülebilirlik hedeflerini sahada uygulayan ve insanların bulunduğu tüm yaşam alanlarının kesintisiz şekilde işlemesini mümkün kılan stratejik bir yönetim disiplini haline geldi. Üretimin devam ettiği fabrikalarda da, milyonlarca yolcunun ağırlandığı havalimanlarında da, insanların yaşadığı konutlarda da aynı operasyonel akıl ve uzmanlık görev yapıyor."

“Sektöre duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor”

Türkiye’de yaklaşık 30 milyonluk toplam istihdamın önemli bir bölümünü tesis yönetimi sektörünün oluşturduğunu belirten Aydın, artan şehirleşme, karma yapı projeleri, sürdürülebilirlik hedefleri ve teknolojik dönüşümle birlikte sektörün çok daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Aydın, “Bugün tesis yönetimi; yalnızca mevcut yapıları işletmek değil, aynı zamanda güvenliği, verimliliği, kullanıcı deneyimini, enerji yönetimini ve çevresel performansı birlikte yönetmek anlamına geliyor. Akıllı binaların yaygınlaşması, enerji maliyetlerinin artması, sürdürülebilirlik kriterlerinin güçlenmesi ve kullanıcı beklentilerinin değişmesiyle birlikte tesis yönetimine duyulan ihtiyaç da her geçen gün daha fazla artıyor. Bu nedenle sektörümüz artık yalnızca destek hizmetleri perspektifiyle değerlendirilemeyecek kadar büyük ve stratejik bir noktada bulunuyor” diye konuştu.

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sektörü dönüştürüyor

Küresel ölçekte tesis yönetimi anlayışının büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Aydın; robotik temizlik sistemleri, IoT tabanlı bina yönetim çözümleri, yapay zekâ destekli operasyon modelleri, enerji izleme sistemleri ve akıllı güvenlik teknolojilerinin sektörün geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Yüksek yapılarda robotik cam temizliği, dijital bakım çözümleri, veri odaklı operasyon yönetimi ve otomasyon sistemlerinin artık sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade eden Aydın, insan kaynağının da bu dönüşüm doğrultusunda yeniden şekillendiğini söyledi.

Aydın, “Bugün tesis yönetimi profesyonelleri yalnızca operasyon yöneten değil; teknolojiyi yorumlayan, veriyi analiz eden, enerji performansını takip eden ve sürdürülebilirlik hedeflerini yöneten bir yapıya evriliyor. Bu dönüşüm sektörümüzdeki yetkinlik beklentilerini de değiştiriyor. Daha analitik düşünen, teknolojiye hâkim ve çok disiplinli insan kaynağına olan ihtiyaç giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin sahadaki en önemli uygulayıcılarından biri

Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre binaların küresel enerji tüketiminde kritik paya sahip olduğuna dikkat çeken Aydın, enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, su yönetimi ve atık süreçlerinin sahadaki en önemli uygulayıcılarından birinin tesis yönetimi sektörü olduğunu belirtti.

Akıllı bina teknolojileri, enerji izleme sistemleri, kaynak optimizasyonu ve sürdürülebilir operasyon modellerinin artık tesis yönetiminin temel başlıkları arasında yer aldığını ifade eden Aydın, geleceğin yaşam alanlarının ancak doğru yönetilen yapılarla sürdürülebilir hale gelebileceğini söyledi.

Tesis Yönetim Derneği olarak sektörün standartlarını geliştirmek, mesleki farkındalığı artırmak, insan kaynağının dönüşümünü desteklemek ve uluslararası standartlarla uyumlu bir sektör yapısı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın, Dünya Tesis Yönetimi Günü’nün sektörün görünürlüğü açısından önemli bir farkındalık zemini oluşturduğunu ifade etti.

Nazlı Uzunlar Aydın sözlerini şöyle tamamladı:

“Tesis yönetimi sektörü yaşamın kesintisiz devam etmesini sağlayan stratejik bir sektör konumunda. Üretimin sürdüğü fabrikalardan insanların yaşadığı konutlara, ticaretin döndüğü alışveriş merkezlerinden sağlık hizmeti sunulan hastanelere kadar hayatın olduğu her yerde tesis yönetimi profesyonellerinin emeği bulunuyor. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün hem ekonomik büyüklüğü hem de stratejik önemi çok daha fazla artacaktır.”