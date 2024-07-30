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Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor

Tesla, bazı araçlarda kaput kapağının açık kaldığını tespit edemeyen yazılım sorunu nedeniyle ABD’de 1,8 milyon aracı geri çağıracak.

Haber Merkezi
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Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, kaput kapağının açık kaldığını tespit edemeyen yazılım sorunu gerekçesiyle ülke genelinde 1,8 milyon aracını geri çağırıyor.

ABD kara yolu güvenliğinden sorumlu düzenleyici kurumu NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre, sorun 2020-2024 arasında üretilen Model Y tipi araçları da kapsıyor ve Tesla'nın sorunu çözmeye yönelik yazılım güncellemesi internet üzerinden paylaşıldı.

Tesla, 2 Şubat'ta ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu nedeniyle ABD'deki yaklaşık 2,2 milyon aracı çağırmıştı. Ayrıca geçen ay ön cam silecekleri ve dış kaplama parçalarıyla ilgili sorunlardan dolayı ülkedeki çoğu Cybertruck'ı geri çağırdığını açıklamıştı.

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