Tesla 20 bin aracını geri çağırıyor

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ülke genelindeki 20 bin 349 aracını geri çağırdığını duyurdu.

Alınan karara göre geri çağırma işlemi, şirketin popüler modelleri arasında yer alan belirli Model 3 ve Model Y araçlarını kapsıyor. Regülatör kurum, söz konusu araçların kısa farlarının standartların üzerinde parlaklığa sahip olduğunu ve bu durumun karşı yönden gelen sürücülerin görüş mesafesini azaltarak kaza riskini artırabileceğini bildirdi.

Çözüm henüz netleşmedi

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, far parlamasına yönelik teknik çözümün henüz kesinleşmediği ifade edildi. Tesla’nın sorunun giderilmesine yönelik uygulanacak yöntemi önümüzdeki dönemde netleştirmesi bekleniyor.

Güvenlik incelemeleri derinleşiyor

Geri çağırma kararı, şirketin araç güvenliğine ilişkin resmi kurumlarla karşı karşıya kaldığı denetim süreçlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. NHTSA, geçtiğimiz temmuz ayında direksiyon kontrolünün kaybolmasına yol açabilecek süspansiyon arızası raporları nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlattığını duyurmuştu.