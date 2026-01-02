Tesla, 2025’i yüksek üretim ve teslimat rakamlarıyla tamamladı

Tesla şirketinin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı verilere göre, 2025’in dördüncü çeyreğinde toplam üretim 434 bin 358 adet olurken, teslimatlar 418 bin 227 adede ulaştı. Aynı dönemde enerji depolama ürünlerinde 14,2 gigavat saatlik dağıtım gerçekleştirildi.

Son çeyrekte Model 3 ve Model Y araçları toplam üretimin büyük bölümünü oluşturdu. Bu modellerde üretim 422 bin 652 adet, teslimat ise 406 bin 585 adet olarak kaydedildi. Veriler, çeyrek bazında yüksek hacmin korunduğuna işaret etti.

Yılın tamamında üretim 1,5 milyonu aştı

Tesla, 2025 yılının tamamında ise üretimini 1 milyon 654 bin 667 adede çıkardı. Yıl genelindeki toplam teslimat sayısı 1 milyon 636 bin 129 olarak açıklandı.

2025 yılı toplam teslimat rakamı olan 1,64 milyon birim, Visible Alpha'nın 1,65 milyon birimlik tahmininin altında kaldı. Dördüncü çeyrek teslimatları da 434.487 birimlik tahminlerin altında gerçekleşti.

Enerji depolama faaliyetleri de 2025 sonuçlarında öne çıktı. Özellikle dördüncü çeyrekte ulaşılan 14,2 gigavat saatlik enerji depolama dağıtımı, şirketin otomotiv dışı iş kollarında da büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

Hisseler yükseldi

Tesla hisseleri, 2025 satış rakamlarının güçlü açıklanması sonrası, ABD’de açılış öncesinde vadeli işlemlerde yüzde 1,3 primli işlem görüyor.