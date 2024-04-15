Tesla, binlerce çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla‘da yıllık olarak araç teslimatlarında 2020’den bu yana ilk defa düşüş bildirdi. Bu durum sonrası Tesla'nın global çapta işten çıkarma uygulayacağı aktarıldı.

Tesla, dört senenin ardından ilk kez yıllık olarak daha az araç sattı. Bu da yatırımcıların şirkete olan güvenini etkiledi. Görünen firma, gerileme yaşadığı için küçülmeye gidiyor. Öyle ki Tesla, global iş gücünün yüzde 10’dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor. Bu, toplam 140 bin 473 çalışandan en az 14 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

İşten çıkarmanın Tesla‘nın hangi birimlerini etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.