Tesla, Çin'deki Model Y'nin başlangıç ​​fiyatını artırdı

Tesla Inc. , şirketin yılın başındaki agresif fiyat indirimlerinin talebi artırmasının ardından Çin'de Model Y geçitlerinin başlangıç ​​fiyatını %0,8 artırarak 261.900 yuan'a (38.577,11 $) yükseltti.

Cuma günü şirketin Çin web sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre Tesla, Model Y'nin arkadan çekişli versiyonunun fiyatını daha önceki 259.900 yuan'dan 2.000 yuan artırdı.

Reuters'in daha önce bildirdiğine göre, ABD'li otomobil üreticisi, en çok satan modellerinde agresif fiyat indirimlerinin tetiklediği talebi karşılamak için önümüzdeki iki ay içinde Şangay fabrikasında üretimi artırmayı planlıyordu.

Reuters'in endüstri verilerine dayanan bir hesaplamasına göre, Çin'in akülü elektrikli otomobil sektöründeki pazar payı Aralık ayındaki %9 seviyesinden Ocak ayında %12,5'e yükseldi.

Tesla, Model Y ve Model 3 arabalarının diğer versiyonlarının fiyatlarını değiştirmedi.