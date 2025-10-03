Tesla hissedarları ayakta: Elon Musk’ın 1 trilyon dolarlık maaş paketine ret çıkışı

Tesla’nın kasım ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde aralarında SOC Investment Group ve bazı eyalet yetkililerinin de bulunduğu bir grup hissedar, CEO Elon Musk’ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine karşı oy kullanılmasını istedi.

Yönetim kuruluna güven krizi

Düzenleyici kurumlara sunulan belgelerde yer alan mektupta, koalisyon yatırımcıları Musk’ın yeniden seçilmesi önerilen yönetim kurulu üyeleri Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia ve Kathleen Wilson-Thompson’a da karşı çıkmaya davet etti.

Hissedar grubu, yönetim kurulunu “Musk’ı elde tutma konusundaki bitmek bilmeyen ısrarları” nedeniyle eleştirerek, geçen yılki toplantıda belirlenen bazı hedeflerin ötelenmesine ve şirketin düşen operasyonel-finansal performansına dikkat çekti.

Rekor teslimata rağmen endişeler sürüyor

Tesla, Perşembe günü rekor çeyreklik teslimat rakamları açıkladı. Ancak ABD'de elektrikli araçlara verilen vergi teşviğinin sona ermesi, satışlardaki hızın kısa sürede düşebileceği endişesini artırıyor.

Elon Musk için tarihi paket

Geçen ay Tesla yönetim kurulu, şirket tarihindeki en büyük maaş paketini önererek Musk'a yönelik 1 trilyon dolarlık bir performans planı sundu. Plan, Musk'ın şirketteki kontrolünü güçlendirmeyi amaçlarken, agresif finansal hedefleri de içeriyor.

Karşı çıkan isimler arasında New York City Denetçisi Brad Lander da bulunuyor. Uzun süredir Tesla yönetim kurulunun denetim eksikliğini eleştiren Lander'ın görev süresi 1 Ocak 2026'da sona erecek.

Tesla’dan savunma

Şirket, X platformundaki açıklamasında söz konusu ödeme planının Musk’ın kazançlarını hissedar değeri yaratımıyla paralel hale getirdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Elon Musk sonuç üretemezse, hiçbir şey kazanmaz.”