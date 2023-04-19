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Tesla, indirimlere devam ediyor

Tesla, ABD'deki bazı Model 3 ve Model Y modellerinin fiyatlarını bilanço öncesi düşürdü, Model Y "Uzun Menzilli" ve "Performans" araçlarının fiyatları 3000 dolar azaltılırken, Model 3 Arkadan Çekişli'nin fiyatı 41 bin 990 dolardan 39 bin 990 dolara düşürüldü.

Haber Merkezi
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Ünlü milyarder ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın şirketi Tesla açıklayacağı bilanço öncesinde, ABD'de Model 3 ve Model Y elektrikli araçlarının bazılarının fiyatlarını daha da düşürdü.

Tesla'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre, Model Y "Uzun Menzilli" ve "Performans" modellerinin fiyatları 3 bin dolar azaltıldı. Model Y "Uzun Menzilli" 49 bin 990 dolardan satışa sunulurken, "Performans" 53 bin 990 dolar seviyesinden satışa sunuldu.

Ayrıca, Model 3 araçlarda ise fiyat 41 bin 990 dolardan 39 bin 990 dolara düşürüldü.