Tesla, Nevada’daki pil tesisini büyütüyor: Tedarik zincirini ABD'ye getirecek

Tesla, daha ucuz lityum demir fosfat pillerin (LFP) tedarik zincirini ABD'ye getirmek için Sparks, Nevada'daki pil tesisini genişletiyor.

Bloomberg News'un haberine göre, elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çinli tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Limited'den (CATL) batarya üretmek için atıl ekipman satın alacak. Konuya yazıda, tesisin başlangıçta yaklaşık 10 gigawatt saat kapasiteye sahip olacağı ifade edildi.



Bu yıl, Tesla'nın en ucuz otomobili olan Model 3 kompakt sedan, Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında elektrikli araçların satın alınmasına yönelik vergi kredilerini kaybetti ve batarya malzemelerinin tedarikine ilişkin yeni düzenlemeler devreye girdi.