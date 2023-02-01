Tesla, Shanghai'da üretimini artıracak

ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla, çok satan modellerinin fiyatını düşürmesinin ardından bu modellere olan talepteki artışı karşılamak için gelecek iki ay boyunca Shanghai'daki fabrikasında üretimi artıracak.

Reuters'ın gördüğü planlama notuna ve bu konuda bilgi sahibi bir kişiye göre, Tesla Şubat ve Mart aylarında Shanghai'daki fabrikasında her hafta ortalama 20 bin civarında araç üretmeyi planlıyor. Shanghai fabrikası, şirketin en verimli ve kârlı üretim merkezi.

Planlanan üretim artışı gerçekleştirildiği takdirde Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası geçen yılın Eylül ayındaki üretim seviyesine ulaşmış olacak. Çin'in Yolcu Otomobilleri Birliği'nin verisine göre Tesla'nın Shanghai fabrikasında geçen yıl Eylül'de 82 bin 88 adet Model 3 ve Model Y araçları üretildi.

Tesla, üretim artışına dair sorulara henüz yanıt vermedi.