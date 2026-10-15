Tesla ve SpaceX için birleşme iddiası: Barclays tarih verdi

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Barclays analistleri, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile SpaceX arasında olası bir birleşmenin Tesla'nın 2026 yılı yıllık genel kurul toplantısından önce duyurulabileceğini öngördü.

Bloomberg'in haberine göre, Dan Levy liderliğindeki Barclays analistleri, Tesla'nın yıllık genel kurul toplantısının en geç 6 Aralık'ta yapılmasını bekliyor.

Analistler, olası birleşmenin asıl değerinin Tesla ve SpaceX'in yapay zeka teknolojilerinin tek yapı altında bütünleştirilmesinden kaynaklanacağını belirtti.

Birleşme duyurusunun ekim ayının ilerleyen günlerine veya kasım ayının başına sarkabileceğini ifade eden analistler, bu durumun birleşmenin genel kurulda onaylanmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti.