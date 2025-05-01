Tesla’da CEO krizi iddiası: Yönetim kurulu yeni isim arayışında mı?

Wall Street Journal haberine göre, Tesla yönetim kurulu üyeleri yaklaşık bir ay önce şirkete yeni CEO bulmak amacıyla yönetici arama şirketlerine ulaşmıştı.

Tesla Başkanı Robyn Denholm, X üzerinden yaptığı açıklamada haberin "kesinlikle yanlış" olduğunu belirtirken, yönetim kurulundakilerin Musk'ın " heyecan verici büyüme planını uygulamaya devam etme" becerisine çok güvendiğini söyledi. Ayrıca haberin "kasıtlı olarak yanlış" olduğunu söyledi.

Musk'tan açıklama

Musk, geçen haftalarda yaptığı açıklamayla Trump yönetimine ayırdığı zamanı önemli ölçüde azaltarak Tesla'yı yönetmeye daha fazla zaman ayıracağını belirtmişti.

Musk'ın, tartışmaların odağında olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) çalışmaları, Tesla'dan uzak kalması, şirketin satışlarındaki azalma; yatırımcıları endişelendirmişti.

Avrupa'da oluşan Musk karşıtı görüşler, şirkete karşı protesto gösterilerine yol açarken, ABD ve Avrupa'daki satış noktaları, şarj istasyonları gibi alanlara saldırılara neden olmuştu.

WSJ'nin haberine göre, yönetim kurulu üyeleri, Musk’tan Tesla'da daha fazla zaman geçireceğini kamuoyuna açıklamasını istedi. Musk'ın yerine birinin arandığından haberdar olup olmadığı veya Tesla'da daha fazla zaman geçirme sözünün bu çabaları etkileyip etkilemediğinin belirsiz olduğu da belirtildi.

Tesla’nın zor seçimi

Elektrikli otomobilin öncülerinde Tesla, küresel rekabetin arttığı ortamda; Musk’ın planıyla uygun fiyatlı araç yerine, sürücüsüz taksiler ve insansı robotlar üretmeye yöneldi. Bu da Tesla'nın otomobil üreticisi olmak yerine, yapay zekâ, robotik şirketi olmaya yöneldiğini gösterdi.

Şirketin değerlemesinde bu alanlar öne çıkarken, bazı yatırımcılar Trump'ın bunu ilerleteceğine inanıyor. Geçen hafta federal düzenleyicilerin otonom araçların test edilmesine yönelik kuralları gevşetmesiyle Tesla hisseleri yükselmişti.

WSJ haberinde, Tesla'nın kurucu ortağı JB Straubel’in başta olmak üzere yöneticilerinin, güven yaymak amacıyla büyük yatırımcılarla görüştüğü belirtildi.

Musk’ın bizzat seçtiği ve tartışmalar yaratan maaş paketini savunan Denholm’un, kendi maaş paketi yanında Tesla ve Musk üzerindeki denetimi sorgulanmıştı.

Bağımsız yönetici

SEC’e (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na) yapılan başvuruda, Denholm mart ayında elektrikli araç üreticisinin hisselerinden yaklaşık 33,7 milyon dolar sattığı görüldü.

Haberde, yönetim kurulunda bulunan Musk'ın kardeşi Kimbal Musk, medya patronu Rupert Murdoch'un oğlu James Murdoch'un yayına sekiz kişilik Tesla yönetim kuruluna bağımsız bir yönetici eklenmesi düşünülüyor.