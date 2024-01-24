Tesla’dan yeni elektrikli araç üretimi planı: Fiyat için teklif davetleri gönderdi

Tesla, tedarikçilerine "Redwood" kod adlı yeni bir kitlesel pazar elektrikli aracının üretimine 2025 ortalarında başlamak istediğini söyledi.

Konuya ilişkin Reuters'e konuşan kaynaklara göre, Tesla'nın geçen yıl tedarikçilere "Redwood" modeli için "fiyat teklifi talepleri" veya teklif davetleri gönderdi. Tesla, haftalık 10 bin araçlık üretim hacmi öngörüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil, daha ucuz elektrikli otomobil platformlarında üretilmesi beklenen uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve sürücüsüz robotaksiler için hayranlarının ve yatırımcıların iştahını uzun zamandır kabartıyor.

Giriş seviyesi 25 bin dolarlık bir otomobil de dahil olmak üzere yeni üretilecek modeller, daha ucuz benzinli araçlarla ve Çinli BYD 002594.SZ tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz EV'lerle rekabet etmesine olanak tanıyacak.

Musk ilk olarak 2020'de 25 bin dolarlık bir otomobil üretme sözü vermişti. Bu plan daha sonra rafa kaldırıldı ve ardından yeniden canlandırıldı. Tesla'nın en ucuz teklifi olan Model 3 sedan, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 38 bin 990 dolar başlangıç fiyatına sahip.