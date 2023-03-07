Teslamak Makina, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de büyüyecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Toplamda 40 yıllık tecrübe birikimiyle 2014’te CNC Hidrolik Abkant Pres makinalarının satış sonrası kurulum, servis bakım hizmeti ve yedek parça tedariki konusunda kurulan Teslamak Makina daha sonra üretici konumuna geldi. Piyasanın ihtiyaç duyduğu küçük sac parçalarının hızlı ve hassas bükümünde kullanılan mini CNC Abkant Preslerin üretimine 2019 yılında başladı. Hem yurtiçi hem de yurt dışına bulunan markalarla rekabet edecek düzeyde kaliteli ve teknolojik makineler ürettiklerini belirten Teslamak Makina Genel Müdürü Hasan Torun, “Şu anda İngiltere, Almanya ve Rusya’ya satışımız var. ABD pazarına da girmek için çalışıyoruz. Geçen yıl sektörün önemli buluşmalarından birisi olan Hannover’de yer aldık. Orada iyi bir fuar geçirdik ve makinelerimiz ilgi gördü. Bu hem yurt dışı hem de Türkiye pazarındaki satışlarımıza da olumlu yansıdı” dedi.

“Yeni yer arıyoruz”

Piyasanın ihtiyaç duyduğu küçük boyutlu makineler ürettiklerini belirten Torun, “Şu anda aylık 10-12 arasında makine üretimi yapıyoruz. Mevcut alanımız bize yetmemeye başladı. Daha geniş bir alan için yer arayışımız sürüyor. Bursa’da artan kira ve arsa maliyetleri nedeniyle taşınmak da önemli bir karar ve maliyet yükünü beraberinde getiriyor. Sektörün birçok üyesinin bulunduğu Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde arayışımız sürüyor. Bayi sayımızı artırdıkça bu riski almamız daha kolay olacaktır. O yüzden önceliğimiz yakaladığımız büyüme ivmesinin devam etmesi yönünde. Rusya ve Türki cumhuriyetlerde Pazar payımızı artırmak için çalışıyoruz. Orta Doğu’daki Çin hâkimiyeti nedeniyle o pazarda şimdilik yer almıyoruz” diye konuştu.

Birçok sektörde küçük parçaların işlendiğine vurgu yapan Torun, “Küçük parçaları büyük işleme merkezleriyle işlemek önemli bir maliyet yükünü de beraberinde getiriyor. Biz daha küçük makinelerle, daha az enerji ile bu işlemleri yapmaya olanak tanıyan ürünler üretiyoruz. Özellikle Türkiye piyasasında bu boşluk nedeniyle ciddi bir ivme kazandık” ifadelerini kullandı.