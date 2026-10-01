Tesla’nın Avrupa’daki düşüşü tersine mi dönüyor? Danimarka’da Model Y etkisi

Resmi verilere göre, markanın eylül ayındaki yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,45 artarak 2.232 adede ulaştı. Bu başarıda aslan payını, tek başına 1.955 adet tescil edilen Model Y aldı.

Ocak-ağustos döneminde ülke genelinde toplam 7.691 araç tescil ettiren marka, eylül ayındaki bu son sıçramayla birlikte yıllık büyüme ivmesini kararlılıkla sürdürüyor.

Yenilenen Model Y, Avrupa genelinde toparlanmayı tetikledi

Eylül ayı, Tesla için yalnızca Danimarka’da değil, Avrupa genelinde de bir kırılma noktası olarak öne çıktı. Yılın ilk 8 ayında Avrupa Birliği genelinde %42,9'luk bir daralma yaşanırken, sonbahara güçlü bir giriş yapıldı. Eylül ayında Fransa'da %2,74, Norveç'te %14,7 ve Danimarka'da %20,5'e varan artışlar kaydedildi. Sektör analizleri, bu toparlanmanın ana itici gücü olarak haziran ayında yollara çıkan yenilenmiş Model Y teslimatlarını gösteriyor.

Rekabet yoğun: Pazar payında dengeler değişiyor

İskandinav pazarındaki bu güçlü geri dönüşe rağmen, kıta genelindeki yoğun rekabet baskısı varlığını hissettirmeye devam ediyor. Tesla'nın AB genelindeki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı, geçen yılın aynı döneminde %3,9 seviyesindeyken, bu yılın eylül ayında %2,9 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, lokal başarılara rağmen kıta genelinde pazar payını korumak için agresif bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor.