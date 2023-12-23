Tesla'nın Çin'de kuracağı enerji depolama ünitesi fabrikası için arazi tahsisi yapıldı

Tesla'dan yapılan açıklamada, Şanghay şehrinde kurulacak fabrikaya arazi tahsisi için yerel hükümet ile anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Fabrikada Tesla'nın "Megapack" adı verilen, 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

2024'ün ilk çeyreğinde yapımına başlanması planlanan fabrikanın üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor. Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.