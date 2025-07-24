Tesla’nın geliri ve net kârı düştü

Tesla, 2025'in nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 22,5 milyar dolara geriledi. Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde 25,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalışla 1,2 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin 2024'ün ikinci çeyreğinde 40 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 33 sente indi.

Tesla'nın geliri ve karı bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Teslimat sayılarında düşüş

Tesla, 2025'in ikinci çeyreğinde küresel çapta 410 bin 244 otomobilin üretimini yaparken, 384 bin 122 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda neredeyse değişim göstermedi, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 13 azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk robotaksi hizmetinin haziran ayında Austin kentinde başlatıldığı anımsatılarak, hizmetin kapsamı başlangıçta sınırlı olsa da, otonomiye yönelik yaklaşımın şirketin karlılığını artırmaya olanak tanıyacağı vurgulandı.

Haziran ayında daha uygun fiyatlı bir modelin ilk üretiminin yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu modelin seri üretiminin yılın ikinci yarısında başlamasının planlandığı, "Semi" ve "Cybercab" modellerinin de 2026'da seri üretime geçmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Değişken gümrük vergileri, maliye politikasındaki değişikliklerin belirsiz etkileri ve siyasi ortamdan kaynaklanan süregelen makroekonomik belirsizliklere rağmen güçlü bir bilanço sağlarken, sermaye harcamaları ve AR-GE alanlarında yüksek değerli yatırımlara devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Musk'ın siyasi hamleleri, Tesla'yı da etkilemişti

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu marka, Musk'ın geçen yılki seçimlerde ABD Başkan Donald Trump'ı desteklemesi ve daha sonra hükümette aktif rol alması gibi siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Musk'ın bir dönem sorumlu olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

ABD'nin farklı bölgelerinde, Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu. Trump da Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

Musk'ın daha sonra Trump ile arası, "vergi indirimi" tasarısının bütçe açığını artıracağına ilişkin eleştirileri dolayısıyla açılmıştı.

Trump da devlet teşvikleri olmasaydı Musk'ın "dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacağını" belirtmiş, Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonların incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Tesla, bu yıl "Muhteşem Yedili" arasında en kötü performansı gösteren şirket olarak dikkati çekti.