Tesla'nın üçüncü çeyrek karnesi kötü geldi: Hisseler düştü

Elektrikli araç öncülerinden Tesla, 2024 3. çeyrek üretim ve teslimat raporunu yayımladı.

Raporda Tesla’nın yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 462 bin 890 adet elektrikli araç teslim ettiği açıklanırken, 469 bin 769 adet de üretim gerçekleştirdiği görüldü.

Analistlerin beklentisi teslimatların 463 bin 310 adet seviyesinde olması yönünde açıklanmıştı. Teslimatlar, beklentilerin altında kalınca hisseler de geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde Tesla, 435 bin 59 araç teslimatı yaparken, 430 bin 488 elektrikli araç üretimi açıklamıştı. 2024 yılının ikinci çeyreğindeyse teslimat 443 bin 956 ve üretim de 410 bin 831 araç olmuştu.

Tesla'nın 3. çeyrek teslimat tahminlerini yakalayamamasının ardından hisselerde yüzde 4 düşüş görüldü. Tesla hisseleri üçüncü çeyrekte yüzde 32 değer kazandı.

Elektrikli araçta rekabet artıyor

Tesla’nın özellikle Uzak Doğu’da güçlenen elektrikli araç üretiminde rakipleri de artıyor. BYD, Geely gibi bilinen şirketlerin dışında Li Auto ve Nio gibi yeni nesil otomobil üreticileri Çin’de, Ford ve General Motors gibi köklü otomobil üreticileri de ABD’de, Tesla’yı artan rekabet baskısıyla zorluyor.

General Motors, 2024 üçüncü çeyrekte elektrikli araç satışlarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranında artış bildirmişti.

Tesla, 2024 yıl sonu için bir beklenti açıklamazken, yöneticiler, bu yıl yeni model Cybertruck'a karşın, geçen yıla oranla daha düşük bir teslimat artış oranı beklediklerini açıkladı.

Tüm bu gelişmelere karşın, Tesla, ABD'de diğer otomobil üreticilerinden daha fazla elektrikli araç satmaya devam ediyor.

Tesla’da Elon Musk da baskı yaratıyor

Tesla’nın CEO’su Elon Musk da söylem ve eylemleriyle ABD'de baskı altında kalıyor.

Musk, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ı açıkça desteklerken, mevcut yönetime karşı söylemlerini de yine sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'te paylaştı.