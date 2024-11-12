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Teslimat platformu Lalamove, Türkiye pazarına girdi

Teslimat platformu Lalamove, Türkiye pazarına girdiğini duyurdu. Lalamove, Türkiye’de KOBİ’lere odaklanarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Teslimat platformu Lalamove, Türkiye pazarına girdi
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Dünya genelinde talep üzerine teslimat çözümleriyle tanınan Lalamove, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu adım, Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve büyük firmalara lojistik destek sağlamak amacıyla önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Kapsamlı sürücü ağı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla tanınan Lalamove, Türkiye pazarında yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve sürücüler için yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye'de 3 milyondan fazla KOBİ bulunuyor ve bu işletmelerin hem ticari hem de lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli araç tipleri (minibüs, panelvan, kapalı kasa kamyonet, motosiklet) ile hizmet veriyor. Lalamove, uygun fiyatlı çözümleri ve gerçek zamanlı GPS takibi gibi özellikleriyle, lojistik süreçlerinde şeffaflık sağlayarak işletmelerin teslimat süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, platformun çok duraklı teslimat ve API entegrasyonu, KOBİ’lerin operasyonel verimliliğini artırarak iş süreçlerine esneklik katıyor.

Lalamove, talebe göre lojistik operasyonları yönetirken, gerçek zamanlı GPS takibi ile teslimat süreci boyunca şeffaflık sağlıyor. Çok duraklı teslimat özelliği ile de karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için lojistiği kolaylaştırıyor, API entegrasyonu ise mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak genel operasyonel verimliliği artırıyor. Teknolojiyle güçlendirilmiş çözümleriyle bireyleri, araçları, yükleri ve yolları birbirine kavuşturan Lalamove, kullanıcıları için önem taşıyan küçük ve değerli eşyalardan, ağır ve hacimli eşyalara kadar her ebatta her şeyin teslimatını sağlıyor."

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