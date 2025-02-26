Tether CEO’su Ardoino: Yapay zekâ, yazılım alanında insanları geride bırakacak

İnsan yaratıcılığı ile yapay zekanın sağladığı teknolojik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, teknolojiyi dünya genelindeki üniversitelerle iş birliği içinde geliştirmek istediklerini açıkladı.

“Yapay zekâ, iş gücünü ve iş piyasasını köklü şekilde dönüştürüyor. Özellikle insansı robotların entegrasyonu, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda büyük değişimler yaratacak. Tesla bu alana öncülük ederken, önümüzdeki yıllarda diğer otomotiv şirketlerinin de benzer robotlar üretmesi çok muhtemel. Büyük fast-food zincirleri ve ulaşım sektörü de insansı robotları operasyonlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Öte yandan, yapay zekâ programlama yeteneklerini hızla geliştiriyor ve gelecekte dünyanın en iyi yazılımcılarından bile daha verimli kod yazabilecek. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olsak da yapay zekânın önümüzdeki dönemde yazılım alanında insanları geride bırakacağını kabul etmemiz gerekiyor.

Sanat eserlerinin insan mı yoksa makine tarafından mı yaratıldığını ayırt etmek zorlaşacak

Dünyadaki işlerin yüzde 80’i, zamanın yüzde 80’inde aşırı yaratıcılık gerektirmez, sadece nesnel düşünebilme ve görevleri doğru bir şekilde yerine getirme yeteneği yeterlidir. Bu görüşüm nedeniyle eleştirileceğimi biliyorum, ancak bir teknolojinin toplum üzerindeki etkisini analiz ederken son derece nesnel olmak önemlidir. İnsan yaratıcılığı ile yapay zekânın sanatsal "simülasyonu" arasındaki çizgi bugün bile oldukça ince. Bu yüzden, önümüzdeki 5-10 yıl içinde bir sanat eserinin insan mı yoksa bir makine tarafından mı yaratıldığını ayırt edemeyeceğimiz ihtimali yüksek.

Teknoloji, bilgiye erişimi ve düşünme hızını artırarak insanlığın sınırlarını yeniden tanımlayabilir

Teknoloji sektörü, yapay zekâya büyük yatırımlar yaparak insanları belirli alanlarda değiştirme potansiyelini artırıyor. Bu devrimi sınırlamaya yönelik düzenlemeler getirilse de bunu durdurmak imkânsız görünüyor. İlgili kalabilmek için insan zekâsının daha hızlı düşünmesi ve daha karmaşık yaratımlar ortaya koyması gerekecek. Bunun için beyinlerimize doğrudan bağlı, düşünme hızımızı artıran bir yardımcı işlemciye ihtiyacımız var.

İnsan beyni yaratıcı ancak işlem kapasitesi sınırlı. Eğer onu gezegendeki tüm bilgilere anında erişim ve binlerce kat daha güçlü bir hesaplama yeteneğiyle destekleyebilseydik, keşif ve yenilik süreçlerimizi olağanüstü bir hızla ileriye taşıyabilirdik. En önemlisi, makineler karşısında en zeki tür olarak kalma şansımız olurdu. Aksi takdirde, bir insan ile zeki bir robot arasındaki fark, bugün bir balık ile insan arasındaki fark kadar büyüyebilir. Beyinle entegre bir çip, insan yaratıcılığını olağanüstü bir işlem gücüyle birleştirerek bilimi, fiziği, biyolojiyi ve çevremizi çok daha derinlemesine anlamamızı sağlayabilir. Bu teknoloji, bilgiye erişimi ve düşünme hızını katbekat artırarak insanlığın sınırlarını yeniden tanımlayabilir.

Tether, teknolojinin merkeziyetsiz ve şeffaf kalmasını sağlayarak insanları güçlendiren etik ve açık inovasyonu destekliyor

Bir gazeteci olduğunuzu hayal edin. Bir makale yazarken önce düşünceleriniz zihninizde şekillenir, sonra bunları kelimelere dökerek bir bilgisayara yazarsınız. Ancak doğal dil, düşüncelerimizi tam anlamıyla yansıtamaz; kelimeler sınırlıdır ve ifade edebildiğimiz şeyler, zihnimizdeki asıl fikirlerin soluk bir yansımasıdır. Bir parfümün kokusunu ya da aşkın tüm tonlarını tek kelimeyle anlatmanın imkânsız olması gibi, düşüncelerimizi de tam anlamıyla aktaramayız. Eğer bu süreçleri doğrudan beynimizde gerçekleştirebilseydik, yani düşünceleri aktarmak için geçen adımları ortadan kaldırabilseydik bilginin kaybolmasını ve bozulmasını önleyebilir, bilimsel ilerlemeyi olağanüstü hızlandırabilirdik. İnsanlar rekabetçi kalabilmek için zekâlarını artırmalı ve bunu başarmanın yolu, beynin hesaplama kapasitesini genişletmekten geçiyor.

Öte yandan bu tarz teknolojilerin de sadece birkaç kuruluşun elinde olmaması, herkesin erişebileceği şekilde açık ve şeffaf geliştirilmesi kritik önem taşıyor. Bu yüzden Tether olarak beyin-bilgisayar arayüzlerinde (BCI) öncü şirketlerden biri olan BlackRock Neurotech'e yatırım yaparak bu alandaki inovasyonu destekliyoruz. Neuralink gibi yeni oyuncuların aksine, BlackRock Neurotech on yılı aşkın süredir bu teknolojiyi geliştiriyor ve şu anda dünya çapında 40’tan fazla hasta tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yine aynı zamanda Tether Data ile de gelişmiş beyin geliştirme teknolojilerine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlayan açık kaynaklı bir platform olan BrainOS’u geliştiriyoruz. Bununla da teknolojinin merkeziyetsiz ve şeffaf kalmasını sağlayarak insanları güçlendiren etik ve açık inovasyonu desteklemeyi amaçlıyoruz.”