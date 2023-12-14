Tetra, yeni yatırımla üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı

Türkiye’nin önde gelen karton ambalaj üreticileri arasında yer alan Tetra Pazarlama, ofset baskılı karton kutular, ofset baskılı oluklu kutu ve koliler, ofset baskılı stantlar, kurmalı kutular, otomatik dolum kutular, ara kartlar ve seperatörler, pencereli karton kutular ve PE ekstrüzyonlu laminasyonlu ambalajlar alanındaki üretimleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Müşterilerine en doğru ürünü sunmak için, grafikten ürün tasarımına kadar, tüm aşamaları tek çatı altında gerçekleştirerek yeni yatırımlara imza attıklarını anlatan Tetra Pazarlama İşletme Müdürü Erçin Solmaz, “Tetra Pazarlama’da, baskı kalitesinde mükemmellik ve hızlı üretim hedefi ile Mat UV, Parlak UV, Efekt lak, Soft Touch lak gibi farklı baskı teknikleri ile farklı karton ambalaj çözümleri sunuyoruz. Roland 700, Roland 900 ve Harris gibi baskı teknolojileri bünyesinde barındıran firmamızda, yeni yatırımımız olan Heidelberg Speedmaster XL 162 büyük ebat baskı makinesi ile ofset baskıda son teknolojili üretim kapasitemizi yüzde 40 artırmış bulunuyoruz. Heidelberg Speedmaster makinemiz 6 renk ve çift lak özelliği ile öne çıkıyor. 120x162cm ebatlarında ve 6 renk baskı imkanı sunan makinemiz, sürekli renk kontrolü yaparak her tabakada mükemmel baskı alınmasına yardımcı oluyor.” dedi.

Ambalaj yatırım teknolojilerini değiştirmek ve geliştirmek adına özveriyle çalıştıklarının altını çizen Solmaz, 150’nin üzerinde personel ile hizmet verdiklerini kaydetti. Solmaz, “Kullandığımız üstün teknoloji ile yüksek düzeyde otomasyon ve akıllı baskı kontrolü sağlıyor, tüm iş adımlarını basitleştirerek; hazırlık süresi, enerji tüketimi ve kağıt atıklarını en aza indirerek müşterilerimize ekonomik, hızlı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Gelecek dönemde de, yatırımlarımıza bu doğrultuda yön vereceğiz.” diye konuştu.