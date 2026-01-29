Texas Instruments hisseleri, güçlü ilk çeyrek görünümüyle yükseldi

Texas Instruments, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü açıklamasının ardından hisselerinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Şirketin paylaştığı gelir ve kârlılık öngörüleri, piyasa beklentilerinin üzerinde seyrederken, bu görünüm yatırımcı ilgisini artırdı.

İlk çeyrek gelir beklentisi yukarı çekildi

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrek için öngörülen gelir aralığı 4,32 ile 4,68 milyar dolar arasında bulunuyor. Bu tahmin, ekonomistlerin ortalama beklentilerinin üzerine yerleşirken, özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ altyapılarına yönelik analog çip talebinin artması dikkat çekti.

Açıklamaların ardından Texas Instruments hisseleri işlem öncesi piyasada hızlı bir yükseliş kaydetti. Yönetim tarafından paylaşılan bilgilerde, veri merkezlerine yönelik yatırımların analog bileşen talebini desteklediği ve sipariş akışında iyileşme görüldüğü ifade edildi.

Şirket hisseleri son bir yıl içinde dalgalı bir seyir izlerken, güncellenen ilk çeyrek beklentileriyle birlikte piyasanın Texas Instruments’a yönelik algısında kısa vadede belirgin bir toparlanma gözlendi.