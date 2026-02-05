Texas Instruments, Silicon Labs’ı 7,5 milyar dolara satın alıyor

  1. Ekonomim
Dünya çapında analog ve gömülü işlem çipleri üreten Texas Instruments, kablosuz bağlantı çözümleriyle tanınan Silicon Laboratories şirketini satın alarak ürün yelpazesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Texas Instruments, kablosuz bağlantı çipleri alanında uzman Silicon Labs’ı yaklaşık 7,5 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Anlaşma, Silicon Labs hissedarlarına hisse başına 231 dolar ödeme yapılmasını içeriyor ve şirketin piyasa değerine göre önemli bir prim sunuyor.

Texas Instruments, kablosuz çiplerle ürün yelpazesini genişletiyor

Bu satın alma, Texas Instruments’ın analog ve gömülü işlem çiplerindeki güçlü konumunu kablosuz bağlantı teknolojileriyle tamamlamasını sağlayacak. Şirketler birleşme sonrasında sanayi ve tüketici elektroniği pazarlarında daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı ve yıllık operasyonel maliyetleri yaklaşık 450 milyon dolar azaltmayı hedefliyor.

Anlaşmanın 2027’nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor ve bunun için düzenleyici onaylar ile Silicon Labs hissedarlarının onayı gerekiyor. Bu hamle, Texas Instruments’ın son yıllardaki en büyük satın alması olarak sektörde kablosuz bağlantı alanına güçlü bir giriş yapmasını sağlıyor.

