Tezkom Kompozit, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini yüzde 50 artırıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Tezgören ailesi tarafından 2013 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Tezkom Kompozit, 25 bin metrekarelik alanda yer alan 13 bin metrekarelik kapalı üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Tezkom Kompozit Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tezgören, mevcut aylık üretim kapasitelerinin 18 bin metrekare kompozit ızgara, 500 ton SMC&BMC ve 500 ila 700 ton pultruzyon profil olduğunu belirterek, “Yeni yatırımlarla 2025 yılı itibarıyla bu kapasiteyi yüzde 50 artırmayı planlıyoruz. Ürün portföyümüzde; iletişim sektörüne yönelik rögar kapakları ve ek odaları, trafik sektörüne kar siperi profilleri, kimya sektörüne özel CTP platformlar, denizcilik için kablo merdivenleri ve arıtma sektörüne korkuluk ve yürüyüş yolları gibi birçok çözüm yer alıyor” dedi.

İhracatta hedef Avrupa pazarı

Başta Avrupa olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihracat gerçekleştiren Tezkom Kompozit’in proje bazlı üretim anlayışıyla global pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunun altını çizen Tezgören, “En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için ürün çeşitliliğimizi artırıyor, yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

DNV sertifikalı ürünlerle global kalite

Şirketlerinin kalite politikası doğrultusunda üretilen yanma dayanımı yüksek cam elyaf takviyeli ızgaraların, ISO 9001 kalite yönetim sistemi kapsamında Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV-GL) tarafından sertifikalandırıldığını açıklayan Tezgören, “Bu ürünler; kargo ambarları, yakıt ve balast tankları gibi kritik güvenlik alanlarında kullanım için onaylanmıştır” dedi.

Savunma sanayi için Ar-Ge odaklı çözümler

Tezkom Kompozit’in Türkiye’nin en büyük Ar-Ge yatırımlarından birine sahip laboratuvarında; kimyager, malzeme mühendisi ve teknikerlerden oluşan uzman kadrosuyla ürün geliştirme ve test süreçlerini yürüttüğünü belirten Emre Tezgören, “Şirketimiz mevcut ürünlerinin performansını artırmanın yanı sıra özellikle savunma sanayisine yönelik yeni kompozit malzemelerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.