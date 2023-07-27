TEZMAKSAN 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Makine imalatçısı TEZMAKSAN'ın 19 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği aktarıldı. TEZMAKSAN Kurumsal Müşteri İlişkileri Direktörü Yalçın Paslı şirket faaliyetlerine yönelik verdiği bilgide, firmanın sektörlere 42 yıldır savunma sanayiinde de imalatçılara ürün verdiğini ve SAHA İstanbul kümelenmesinin üyesi olduğunu vurguladı.

Özellikle talaşlı imalatta tekrarlanabilir işlerde robotların sürece entegrasyonunu gördükten sonra bu alana yoğunlaştıklarını ve firmaların kendi programlarını yapabilecekleri ibr yazılım geliştirdiklerini ve bunu otomasyon sistemlerine entegre ettiklerini belirten Paslı “Tekrarlanabilir işleri müşteriler artık insan yerine robotlarla yapıyor. Bu gelişme, öncelikle 24 saat kesintisiz olarak üretim yapabilmelerini, sıfır hatalı üretim sağladı. Tabi bu sadece tek bir ürün için değil, üretim envanterine yönelik kişiye özel alternatiflerle bu sürece başladık. Geri dönüşler oldukça iyi, memnun kalan firmalar yatırımlarına devam etmektedir. Aynı ürünü üretse dahi her bir firmanın kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle kâr oranları ile ilgili aldığımız dönüşler yüzde 40-60’larda olarak gözükmektedir. Bu firmalar enerji anlamında yüksek tasarruflar sağlamaktadır” dedi.

Firmanın yazılımda sağladığı farklılık ve avantaj sayesinde önce Avrupa’ya, ardından Kuzey Amerika’ya ihracat yaptığını devamında, Hindistan, Tayland, Vietnam, Kamboçya gibi Uzak Doğu pazarlarına ulaşıldığını kaydeden Paslı, toplamda 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İşçi eğitimine katkı

Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri ve 2015'ten beri ücretsiz eğitim sağladıkları mavi yakalı personel eğitim programı “Akademi” ile binlerce lise ve üniversite öğrencisine ulaştıklarını belirten Yalçın Paslı, bu programla mavi yaka yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlandığını kaydetti. Paslı, gençlerin sanayide çalışmaktan kaçındığını da hatırlatarak, eğitim programının bu yönde de olumlu katkı verdiğini belirtti.