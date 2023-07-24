Tezmaksan, Çinlilerle Sivas’ta otomasyonlu makine üretecek

MERVE YİĞİTCAN – İSTANBUL

Talaşlı imalat sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından Tezmaksan, Sivas’ta test üretimine başladığı robot teknolojileri fabrikasıyla 32 ülkeye ihracat gerçekleştirecek. Makine besleme otomasyon hücreleri alanında seri üretim yapan dünyadaki beş şirketten biri olduklarını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, 1,5 yıl önce faaliyete başladıkları bu alanda şu anda dünyanın en büyük iki oyuncusundan biri olmayı başardıklarını belirtti. Makineden sonra robot teknolojilerinde de kendilerini ispat ettiklerini belirten Aydoğdu, Çinli bir şirket ortaklık yaparak Sivas’ta otomasyonlu CNC makinesi üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Tezmaksan Genel Müdürü Aydoğdu, şirketin 2023 yılı performansı ve yeni yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin ihracatının ilk 6 ayda yüzde 13 artarak 400 milyon dolara ulaştığını aktaran Aydoğdu, sürdürülebilir büyümenin önemine dikkat çekerek, rekabetçi kalabilmek adına verimliliği yükseltmek gerektiğine dikkat çekti. Tezmaksan’ın ise yılın ilk yarısı için belirlediği adet ve ciro bazlı büyüme hedeflerini yakaladığını kaydeden Aydoğdu, “Bu sayede üretim kapasitemizi bir önceki yıla oranla yüzde 100 artırdık. Şu aşamada mevcut üretim yaptığımız fabrikamızın kapasitesi 2024 yılında gelen talepleri karşılamak adına kâfi gelmeyecek görünüyor. Bu sebeple Sivas fabrika yatırımızı yapmıştık zaten. Burada da üretimin bugünkü veriler ile kıyasladığımızda 2024 yılında yüzde 300 artmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

“Japonlar bile bu teknolojiyi anlamakta zorlanıyor”

Bilindiği üzere Tezmaksan CubeBOX markası ile robot teknolojileri alanına da 1,5 yıl önce hızlı bir giriş yapmıştı. Makine besleme otomasyon hücreleri alanında seri üretim yapan dünyadaki 5 şirketten biri olduklarını söyleyen Aydoğdu, “İlk başladığımızda dünyada bu işi yapan 4 firma vardı. Biz çok hızlı bir giriş yaptık. Şu anda ilk ikideyiz. Bizim en önemli özelliklerimiz, hız, yüksek verim ve uygun fiyat sunmamız. CNC işi terzilik gerektirir, evet. Ama bizim ürünümüz her takım tezgahına ayarlanabilir. Tabii süreci bu kadar kolaylaştırmış olduğumuzu anlamakta firmalar zorlanabiliyor. Japonlara bile bu teknolojiyi anlatmakta zorlanıyoruz. Bu kadar kolay olabileceğini anlamakta zorlanıyorlar” diye konuştu.

“40 bin lira maaşa CNC operatörü bulunmuyor”

Geliştirdikleri ürün ile insansız, hatasız ve 3 vardiya üretim yapılabildiğine, bu şekilde de yatırımın geri dönüş süresinin 6 ila 12 ay arasında olduğuna işaret eden Aydoğdu, “Şu anda bir CNC operatörü bulmakta çok zorlanıyor firmalar. 40 bin lira maaşla çalışacak operatör bulamıyorlar. Ancak geliştirdiğimiz otomasyon sistemi ile operatöre gerek kalmadan, üretim gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu. Robot teknolojilerinde kısa sürede ihracat yaptıkları ülke sayısını 29’a çıkardıklarını, artan talep ve büyüme stratejileri kapsamında Sivas’ta 15 milyon Euro yatırım ve 37 milyon 500 bin TL’lik inşa bedeliyle hayata geçirdikleri ‘karanlık fabrikada’ test üretimine başladıklarını söyleyen Aydoğdu, kısa süre içinde ihracat yaptıkları ülke sayısını 32’ye çıkaracaklarını söyledi.

“7 yıl sonra şirkette en fazla ciro robottan gelecek”

Bu fabrika ile üretim kapasitesini yüzde 300 artırmayı planladıklarını anlatan Aydoğdu, “Türkiye’de pazar lideri olduğumuz takım tezgahları satışında pazar payımızı büyüterek koyduğumuz ciddi hedefimiz var. Keza CubeBOX ürünlerimiz de marka, model fark etmeksizin hem yeni hem de var olan, kullanımda olan tezgahlara yönelik otomasyon çözümleri olduğu için oransal olarak tezgah satışları ile mukayese ettiğimizde, ilaveten ihracatımızı da kattığımızda, büyümemizin bu alanda daha fazla olacağını öngörüyoruz. Bu alanda her yıl çarpı iki büyüme bekliyoruz. Bu doğrultuda 7 yıl sonra şirketten robotun cirosu ilk sıraya yükselecek. Makine artık eskisi kadar katma değerli değil. Makinede ihracatın kilogram fiyatı makinede 10 dolar seviyesindeyken robot teknolojilerinin 50-60 dolar” diye konuştu.

Bulgaristan’a lojistik üs kuracak

İlerleyen dönemde Bulgaristan’da önce bir lojistik üs yatırımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aydoğdu, sonrasında gerek görülmesi halinde bir fabrika yatırımı da olabileceğine işaret etti. Tezmaksan’ın robot teknolojilerinde hızlı yükselişi yabancı firmaların da dikkatinden kaçmamış. Bir Çinli şirket ile iyi niyet anlaşması yaptıklarını ve Sivas’taki fabrikanın yanında yapılacak yeni fabrikada Çinliler ile ortak üretim yapmaya başlayacaklarını anlatan Aydoğdu, “Burada Çinlilerle ortak şekilde otomasyonlu CNC makinesi üreteceğiz. Bu çok önemli bir gelişme sektörde. Çinliler çok istekliler. Eylül ayı gibi üretime başlamak istiyorlar. Bu nedenle Sivas’taki fabrikamızın yanına yeni fabrika inşa edene kadar önce kiralık bir fabrikada üretime başlayabiliriz. Bu otomasyonlu makinelerin Avrupa ve Türkiye satışı tamamen bizde olacak. Bizim teknolojimizle onların know-how’ı buluşacak. Böylece 10 yılda alacağımız yolu 2 yılda almış olacağız” ifadelerini kullandı.