Tezmaksan, Parkurda.com’da ‘Afet Bölgesi İlanları’ ile sanayiye destek oluyor

Tezmaksan, Türkiye’nin ilk ve tek B2B CNC dijital platformu olarak geliştirdiği Parkurda.com ile Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen sanayicinin yardımına yetişiyor.

Fason iş yaptırmak ve almak isteyenleri buluşturduğu dijital platformu Parkurda.com aracılığıyla, bölgede meydana gelen üretim kaybının önüne geçmek için fason iş ilanları ana sayfasında Afet Bölgesi İlanları bölümünü hazırlayan firma, bölgede farklı sektörlerde üretim gerçekleştiren işletmeler ve sanayici arasında iş birliği yaratıyor.

Sadece deprem bölgesindeki 10 ilden teklif verilecek şekilde kurgulanan ilanlar, sanayi üretiminde yaşanan üretim aksamalarını yavaşlatmak ve bölgenin yeniden eski üretim gücüne kavuşmasına yardımcı oluyor.

240 milyon dolar değerindeki makinelerin bir kısmı zarar gördü

Türkiye’nin sanayi üretimine ciddi oranda katkı veren deprem bölgesi ve çevresinin yaşadığı kaybın önüne geçmek için birliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Deprem bölgesindeki tesislerde değeri 240 milyon dolara varan takım tezgahları makineleri bulunuyor. Deprem sonrasında kullanılamaz hale gelen makinelerdeki zarar ise 15 – 20 milyon dolar civarında. Hasarlı olan 5-6 milyon dolar değerindeki makinelerin bakımlarını ücretsiz yapıyor ve tekrar sisteme kazandırıyoruz.” dedi.

Metal, otomotiv ve savunma sanayiinin yüzde 60’ının Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirten Aydoğdu, teknoloji üretiminin Marmara’dan Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurguladı. Aydoğdu, “Talaşlı imalatta kullanılan makinelerin yüzde 20’i deprem bölgesinde yer alıyor. Önerimiz sektör üretiminin deprem bölgelerine kaydırılması. İşte Parkurda ile bunu sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Parkurda.com’da Afet Bölgesi İlanları bölümünü hazırladık”

Türkiye sanayisinin çözüm ortağı olma misyonu doğrultusunda deprem bölgesindeki illerin üretim ve istihdamına olan katkısının da bilinciyle ilk günden bu yana destek verdiklerini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti: “CNC iş platformumuz Parkurda.com üzerinden, afet bölgesine yer alan illere iş vermek ya da kendi işlerini yönlendirmek isteyen sanayicilerimiz için fason iş ilanları ana sayfasında Afet Bölgesi İlanları bölümünü hazırladık. Bu bölümde yayınlanan ilanları ise sadece deprem bölgesindeki Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş illerinden teklif verilecek şekilde kurguladık. Bunun yanı sıra yakın zamanda hayata geçireceğimiz Parkurda Pazaryeri projesiyle de bölgedeki sanayiciye özel fırsat sunacağız. Bu sayede büyüme arzusunda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve büyük kurumsal işletmelere, dijital dünyada yeni bir satış ve pazarlama kanalı sunarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmalarını ve karlılıklarını artırarak büyümelerini sağlayacağız. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza inanıyoruz.”