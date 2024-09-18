TFI TAB Gıda Yatırımları, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Dünyanın en büyük 4’üncü hızlı servis restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları, sürdürülebilirlik stratejisini, yarattığı değeri ve artırdığı sürdürülebilirlik performansını anlattığı TFI Sürdürülebilirlik Raporu 2023’ü yayımladı. Rapor, şirketin çevre ve topluma olumlu etki yarattığı konuları önceliklendiriyor ve bu konulara yönelik sürdürülebilir yönetişim yaklaşımıyla yapılan çalışmalara ve hedeflere yer veriyor. Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporu, GRI (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standartları baz alınarak "Gıda", "Gezegen" ve "İnsan" başlıkları altında hazırlandı.

Rapor, önceki yılın sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da ileri taşıyan birçok önemli gelişmeye imza atıldığını gösterdi. 2022 ve 2023 dönemlerine ait Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyon hesaplamaları, grup şirketleri bazında gerçekleştirilirken TAB Gıda ve Atakey şirketleri, sera gazı emisyon raporları için bağımsız bir kuruluştan doğrulama hizmeti aldı. İki grup şirketi de yenilenebilir enerji sertifikaları tedarik ederek elektrik sarfiyatından kaynaklı sera gazı etkisini azalttı.

GES projelerine yatırım

Grup şirketlerinden Atakey, tohumluk patates tarım faaliyetlerini sürdürülebilir tarım prensiplerini gözeterek dönüştürdü. Şirket, FSA Sürdürülebilir Tarım Yönetim Sistemi'ni ‘Gold’ derece uyumla kurdu. Enerji verimliliği yönetmeliğine tabi olan Ekur Et Entegre ve Atakey Patates Gıda, enerji verimliliği çalışmalarını hızlandırdı ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kurdu. 2022 yılında Ekur Et Entegre grup şirketinin besi çiftliğinde ISO 34700 Hayvan Refahı Yönetim Sistemi'ni devreye alan TFI, bu standart üzerinden Türkiye'de belgelendirilen ilk kuruluş oldu. Ayrıca Fasdat Sebze, Fasdat Gıda ve TAB Gıda grup şirketleri, 2024 ve 2025 yıllarında yenilenebilir enerji üretimine geçmek hedefiyle GES projelerine yatırım çalışmalarını başlattı.