TGS 40 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Türk Hava Yolları iştiraki TGS Yer Hizmetleri, 2025 yaz sezonunda uçuş sayısını yüzde 9, yolcu sayısını yüzde 8,1 artırarak 254 bin 385 uçuş ve 40,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

 Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ​​​​​​​"TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonumuzda, faaliyet gösterdiğimiz 10 havalimanında, 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdik. 2025 yaz operasyonumuz 2024'e kıyasla uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz." denildi. 

