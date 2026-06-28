TGS Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Leke: 2026 yılı için 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandık

TGS Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Leke, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve ihracatın şampiyonlarının açıklandığı törende, 3’üncülük plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Serkan Leke, Türkiye’nin genel ihracatının 2025’te yatay bir seyir izlediğini hatırlattı. TGS Dış Ticaret’in ise iş ortaklarıyla birlikte 26 yıllık tarihinin en yüksek ihracat hacmine ulaştığını bildiren Leke, şöyle devam etti:

“Küresel talebin yavaş seyrettiği, birçok sektörün rekabetçilikte zorlandığı bir yılda, ihracatımızı yüzde 26 arttırarak 3,2 milyar dolara çıkardık. Bu sonuç bize Türkiye 3’üncülüğünü getirdi.

Böylece ülkemizde ihracat sıralamasında ilk üçe giren ilk dış ticaret sermaye şirketi olduk. Plaketimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almaktan ayrıca gurur duyduk. Elbette ihracat bir takım oyunu.

TGS Dış Ticaret’in başarısında sayıları ve sektör çeşitliliği giderek artan imalatçı firmalarımızın çok önemli katkısı var. Ben tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. 2025 yılında başlayan ve devam eden iş görüşmelerinin de katkısıyla, bu yıl ihracat hacmimizi 4–4,5 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. İlk yarıyı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artıda tamamladık. İkinci yarıda da güçlü bir performansla 2026 hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

"İş ortaklarımız için 'mal bedeli prefinansmanı' modelini devreye aldık"

Serkan Leke, ortaklık yapısında 2025 yılında gerçekleşen değişimle birlikte TGS Dış Ticaret’in finansal tablosunun daha da güçlendiğini hatırlattı.

Bu değişimin ardından imalatçı firmalara farklı fırsatlar ve finansal çözümler sunmak üzere çalışmalara hız verdiklerini anlatan Leke, şunları söyledi:

“Yönetim Kurulumuzun stratejik desteğiyle, sektörde yenilikçi, verimliliği artıran ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Hizmet verdiğimiz imalatçı firmaların ihracat süreçlerini kolaylaştıran, maliyetlerini azaltan ve finansmana erişimlerini kolaylaştıran projeleri devreye alıyoruz.

Örneğin mikro ihracatta hızlı ve güvenli taşımacılık ağına sahip lojistik şirketleriyle imalatçı firmalarımıza fiyat avantajı ve hız kazandıracak iş birlikleri yapıyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde imalatçı firmalarımıza maliyetleri düşürme imkânı sağlıyoruz.

İhracatçılarımızın en önemli sorunlarından biri olan finansmana erişimi kolaylaştırmak için de ‘Mal Bedeli Prefinansmanı’ adını verdiğimiz modeli devreye aldık.

Bu modelle firmalar mal bedelini erken tahsil edebilecekleri için üretim maliyetini düşürüp kapasiteyi artırma imkânı bulabiliyorlar. Firmalara KDV iadelerini erken alma konusunda uzun yıllardır destek oluyoruz. İmalatçı firma kendi imkânlarıyla KDV iadesini en iyi ihtimalle 3 ay sonra alabiliyor.

Süre bazen 6 aya kadar çıkabiliyor. Biz bu süreci en fazla bir ayda tamamlıyoruz. Talep olması halinde kendi öz kaynaklarımızla süreyi 10 güne kadar indirebiliyoruz. Yeni dönemle birlikte limitleri artırdığımız bu prefinasman modelimizle üretici firmalara ciddi bir nakit avantajı sağlıyoruz.”

"Yüksek hacimli ihracatı olan firmalarda daha fazla avantaj sağlamak istiyoruz"

Serkan Leke, imalatçı firmalara sundukları hizmetleri çeşitlendirirken, portföylerini büyütüp çeşitlendirmek için de potansiyel ihracatçı firmalarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Halen aktif olarak 300’e yakın firmaya hizmet verdiklerini bildiren Leke, “Tekstil, hazır giyim ve otomobil başta olmak üzere toplamda 17 sektörden imalatçılarımızla çalışıyoruz. Firma sayısında tekstil ve hazır giyim önde olmakla birlikte toplam değer bazında toplam ihracatımızın yüzde 50-55’i otomotivden geliyor. Biz özellikle yüksek hacimli ihracatı olan sektörlerdeki firmalara daha fazla avantaj sağlamak istiyoruz. Farklı sektörlerdeki mevcut yapımızı yeni sektör açılımlarıyla güçlendirirken, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir kârlılık potansiyeline sahip firmaları bünyemize dahil etmeyi önceliklendiriyoruz” diye konuştu.