TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti
Yer hizmeti şirketi Turkısh Ground Service (TGS), İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair’i (ICE) müşteri portföyüne katarak uluslararası ölçekte genişlemeye devam ediyor.
Türkiye’nin lider yer hizmetleri şirketi TGS, İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Bu kapsamda, Icelandair’in İGA İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşlara TGS yer hizmetleri sağlayacak.
İlk hizmet dün verildi
Icelandair’in İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşu, dün Keflavik Uluslararası Havalimanı’ndan (KEF) FI-900 sefer sayılı uçak saat 23:55’de indi. TGS A.Ş gelen uçağa hizmet verirken Keflavik’e bugün saat 12:25'de dönüş yapan FI-901 sefer sayılı uçağın tüm yer hizmeti işlemlerinide yaptı.