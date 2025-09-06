  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti
Takip Et

TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti

Yer hizmeti şirketi Turkısh Ground Service (TGS), İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair’i (ICE) müşteri portföyüne katarak uluslararası ölçekte genişlemeye devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti
Takip Et

Türkiye’nin lider yer hizmetleri şirketi TGS, İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda, Icelandair’in İGA İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşlara TGS yer hizmetleri sağlayacak.

 TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti - Resim : 1

İlk hizmet dün verildi

Icelandair’in İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşu, dün Keflavik Uluslararası Havalimanı’ndan (KEF) FI-900 sefer sayılı uçak saat  23:55’de indi. TGS A.Ş  gelen uçağa hizmet verirken  Keflavik’e bugün saat 12:25'de dönüş yapan  FI-901 sefer sayılı uçağın  tüm yer hizmeti işlemlerinide yaptı. 

Şirket Haberleri
Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir oldu
Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir oldu
Sürdürülebilir geleceğin beyaz eşyası Vestel’den
Sürdürülebilir geleceğin beyaz eşyası Vestel’den
Vestel, ABD’de ihracatı beş kat artıracak, Roku kaldıraç olacak
Vestel, ABD’de ihracatı beş kat artıracak, Roku kaldıraç olacak
Yandex Türkiye, yerel sunucularla kesintisiz hizmet güvencesi sağlıyor
Yandex Türkiye, yerel sunucularla kesintisiz hizmet güvencesi sağlıyor
Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yatırımıyla fabrika kapasitesi iki katına çıktı
Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yatırımıyla fabrika kapasitesi iki katına çıktı
IMATECH Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor! Endüstriyel üreticilerin buluşma noktası olacak
IMATECH Fuarı İzmir’de kapılarını açmaya hazırlanıyor!