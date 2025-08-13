TGS'den iki rekor birden

Şirketten yapılan açıklamada : “ Gelecek stratejilerimiz doğrultusunda sektörüne yön veren uygulamaları, profesyonel insan kaynağı ve kaliteli hizmet anlayışı ile dünya standartlarında yer hizmeti sunan şirketimiz, yaz sezonu ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde her hafta yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyor. Yılın 31. haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 3.269.031 yolcuya, 32. haftasında ise hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 19.817 uçuşa hizmet vererek büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz.” denildi.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş.; İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı, Eskişehir Havalimanı ve Muğla Dalaman Havalimanı olmak üzere toplam 10 istasyonda faaliyet gösteriyor.