The Bath Factory Summer House, Çeşme'de kapılarını açtı!

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Turuncunun tüm tonlarıyla tasarlanan iki katlı yapı, palmiyelerin arasından yükselen silüeti ve gün boyu gökyüzünü kaplayan baloncuklarıyla plajın en dikkat çekici durağı. Ziyaretçiler burada The Bath Factory'nin duş jellerinden vücut bakım ürünlerine, Liberty ve Hot Crush gibi imza kokularından yeni sezon vücut spreylerine uzanan portföyünün tamamını deneyimleme fırsatı buluyor.

Summer House'ta ziyaretçileri bekleyenler

Mood Up Roof — Denize hâkim çatı katında konumlanan, yalnızca özel misafirlere açılan ayrıcalıklı dinlenme alanı. Çeşme'nin en iyi manzarası, en serin gölgesi ve günün en keyifli molası burada.

Shower & Roller — Biraz şans, biraz yetenek. Kazananları özel hediyelerin beklediği, alanın en çok kalabalık toplayan eğlenceli oyunu.

Key Hunt — Summer House'un dört bir yanına saklanan anahtarları bulun, dolabın kapağını açın ve içindeki sürpriz hediyeyi kapın. Hangi anahtarın hangi hediyeyi açtığını yalnızca deneyenler öğreniyor.

Makyaj Tazeleme & Hazırlanma Alanı — Denizden çıktıktan sonra akşama hazırlanmak isteyenler için ferahlatıcı bir mola noktası.

Alanın çevresini gölgeli oturma köşeleri ve şemsiye altındaki dinlenme alanlarıyla Summer House, sadece uğranıp geçilen bir stant değil; günün büyük bölümünü geçirmek isteyeceğiniz bir yaz durağı.

Boheme Beach misafirlerine özel %50 indirim

Stant süresince tüm The Bath Factory ürünlerinde Boheme Beach misafirlerine özel %50 indirim geçerli. Yaz kokularınızı tamamlamak, sevdiklerinize hediye almak ya da yeni favorinizi keşfetmek için ideal bir fırsat.