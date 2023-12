The Best Invest, KKTC’den sonra Karadağ’a açılıyor

Emlak şirketi The Best Invest, Türkiye ve KKTC’de yakaladığı hızlı büyümenin ardından Karadağ’da da ofis açacağını bildirdi. Şirketten verilen bilgide, 2016 yılından itibaren gayrimenkul pazarlaması alanında Türkiye ve 2021’den itibaren KKTC’de faaliyet gösteren The Best Invest’in her yıl ortalama yüzde 50 büyüme sağladığı kaydedildi. Şirketin; Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Belçika, İran ve Rusya’dan yatırımcıları bulunduğu vurgulanarak, bölgede yer edinildiği anlatıldı.

Gayrimenkulde öne çıkacak pazarlar arıyor

The Best Invest CEO’su Dara Altunyay yaptığı değerlendirmede, Karadağ’da da hızlı bir büyüme beklediklerini vurgulayarak, “2024 yılında ulaşmış olduğumuz yatırımcı ağını kayıp yaşamadan yükseltmeyi istiyoruz. Gayrimenkul yatırımında gelecekte öne çıkma ihtimali olan coğrafyalar üzerinde araştırmalar yapıyor ve farklı coğrafyalara açılma vizyonumuzu da buradan elde ettiğimiz sonuçlara göre şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda ise yakın bir zamanda Avrupa, Batı Afrika ve Ortadoğu’da satış ağını genişletmeyi ve ofisler açmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede kısa bir süre içinde Karadağ’da açacağımız yeni ofisimizle bölgede etkin olmayı planlıyoruz” dedi.

Altunyay, Türk yatırımcıların döviz cinsi kira elde etme motivasyonuyla yurt dışı yatırımlara ilgi gösterme eğilimi bulunduğunu, KKTC özelinde bu isteğin gözlendiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl 10 bin konutun satıldığı KKTC’de gayrimenkul piyasası toplamda 400 milyon Sterlin’i buluyor” dedi. Altunyay, KKTC’de gayrimenkul amortisman süresinin diğer ülkelere kıyasla daha hızlı olduğunu söyledi.

KKTC’de 2022’de konut değerinin arttığını da belirten Altunyay, Türk yatırımcının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden de yatırımcılar olduğunu vurguladı.