The Museum Hotel Antakya 26 Eylül’de açılıyor

2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen depremlerin ardından bakım, onarım çalışmaları tamamlanan ve tüm teknik kontrolleri yapılan The Museum Hotel Antakya artık açılış için gün sayıyor. New York Times’ın dünyada görülmesi gereken 52 yerden biri olarak gösterdiği otel, 26 Eylül’deki açılışı ile şehre istihdam sağlayarak, sosyal hayata ve bölge turizmine yeniden katkı sunacak.

Çok sayıda arkeolojik esere ev sahipliği yapan misafirlerini konaklarken adeta zamanda bir yolculuğa çıkaran The Museum Hotel Antakya’da yer alan en önemli eserler arasında M.S 4. yüzyıla tarihlenen “Dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği”, bir Roma hamam yapısı, M.S 2. yüzyıla tarihlenen Pegasus mozaiği, Roma döneminden kalma bir cadde ve Helenistik döneme ait bir duvar yapısı bulunuyor.

Tarihi gün yüzüne çıkardı

2009 yılında Asfuroğlu Ailesi’ne ait arazide The Museum Hotel Antakya’nın temelleri atılırken keşfedilen tarihi eserlerle otel inşasına ara verilmiş; içlerinde dünyanın en büyük tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı eserlerin kamuya kazandırılması amacıyla 10 yıl süren bir kazı çalışması başlatılmıştı. Tüm masrafları Asfuroğlu Ailesi tarafından karşılanan çalışmalar sonunda 30 bine yakın tarihi eser gün yüzüne çıkarılmıştı.