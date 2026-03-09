The North Face Yeni koşu ayakkabısı modeli Altamesa 500 V2'yi tanıttı

The North Face, patika koşusuna yeni bir boyut kazandıran Altamesa 500 V2'yi tanıttı. Markanın bugüne kadarki en hafif mühendislik eseri olan orta taban teknolojisi DREAM™ köpükle geliştirilen model, zorlu patikaları hafiflik hissiyle yeniden tanımlıyor. DREAM™ teknolojisi ile sert zeminler yumuşuyor, uzun saatler süren performans yerini günlere bırakıyor, mesafe ise yalnızca bir sayıdan ibaret hale geliyor.

Engebeli parkurlarda koşmak artık hayal olarak kalmıyor

Altamesa 500 V2, kayalık ve teknik zeminleri daha kontrollü ve konforlu bir deneyime dönüştürmek üzere tasarlandı. DREAM™ orta taban teknolojisi, hafifliği maksimum konforla buluşturarak her adımda dengeli bir geçiş sağlayarak, en zorlu zeminlerde bile yumuşak ve stabil bir deneyim sağlıyor.

Modelin nitrojenle zenginleştirilmiş TPU yastıklama sistemi, darbeyi etkili şekilde emerek yükü azaltıyor ve koşucuların odağını zemine değil, rotaya vermesini sağlıyor. 36 mm topuk yüksekliği ve topuktan burna 6 mm yükseklik farkı ile uzun süreli koşularda ideal konfor, destek ve tutarlılığı bir arada sunuyor. Genişletilmiş taban platformu ise ekstra ağırlık yaratmadan yürüyüşe veya koşuş deneyimine stabilite kazandırıyor.

Uzun mesafe antrenmanları, koşular ve toparlanma günleri için tasarlanan Altamesa 500 V2, hafif saya yapısıyla ayağın nefes almasını sağlıyor. Güçlü bağcık sistemi her adımı kontrol altında tutar, değişen zemin koşullarında ayağı sabit tutar. Adım attıkça yorgunluğu dağıtıyor, koşunun akışının sizi sarmasını mümkün kılıyor.

4 mm dişli SURFACE CTRL™ SC2 kauçuk dış tabanı, yumuşak zeminde dayanıklı tutuş sağlarken; daha geniş taban platformu ise stabiliteyi artırıyor. Tırtıklı kenarlara sahip yarış bağcıkları kilometreler boyunca ayağı güvenli biçimde sabit tutuyor.

Dikişsiz saya yapısından koruyucu burun kaplamasına kadar ağırlık optimize edilerek tasarlanan model, patikada adeta süzülme hissi yaşatıyor. Nitrojenle zenginleştirilmiş DREAM™ köpük orta taban ise daha yumuşak bir zemin teması sunuyor ve uzun koşularda tutarlı konfor sağlıyor.

Altamesa 500 V2'nin öne çıkan teknik özelliklerini keşfedin

- Yüksek geri tepme özelliğiyle yumuşak darbe emilimi sunan DREAM™ nitrojen enjeksiyonlu TPU orta taban

- Dayanıklılık ve yapısal destek için bölgesel güçlendirmelere sahip hafif mühendislik ürünü üst kısım

- Uzun mesafelerde dilin sabit kalmasını sağlayan bütünleşmiş dil kanatları ve iç toz bariyeri

- Patika koşularında koruma sağlayan hafif güçlendirilmiş burun kaplaması

- Yumuşak zeminde tutuş ve dayanıklılık sunan 4 mm dişli SURFACE CTRL™ SC2 kauçuk dış taban

- Stabiliteyi artırmak üzere tasarlanmış geniş taban platformu

- Güvenli uyumu korumaya yardımcı güncellenmiş, tırtıklı kenarlı bağcıklar.