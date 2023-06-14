The Work Unique, firmalara istihdamda çözüm ortağı oldu

Esra Özarfat

BURSA - The Work Unique Genel Müdürü Elif Ömeroğlu EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek firmanın vizyonu ve gelecek projelerini paylaştı. Beyaz yakada orta ve üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme yaptıklarını, mavi yakada da büyük firmaların mevsimlik taleplerine yanıt verdiklerini anlatan Elif Ömeroğlu, sektöre bir kadın girişimci olarak geçen yıl giriş yaptığını kaydetti. Kadın girişimci olarak profesyonel iş yaşamında oluşan networkü The Work Unique çatısı altında topladığını belirten Elif Ömeroğlu, bir yıl içinde orta ve üst düzey beyaz yakada 35 kişiyi işe yerleştirdiklerini kaydetti. Ömeroğlu, yerel yönetimler ve istihdam ofisleriyle aktif şekilde işbirliği içinde çalıştıklarını da dile getirdi.

Otomotiv endüstrisinin gündemindeki yeni projelerin istihdama pozitif etkisinin olduğunu belirten Ömeroğlu, özellikle Bursa’da faaliyet gösteren büyük OEM’lerden istihdam talepleri almaya başladıklarını söyledi. Öte yandan EYT etkisi ve son zamanlarda yurt dışında çalışma taleplerinin artması sonrası özellikle kalifiye personel bulma konusunda firmaların sıkıntı yaşadığına işaret eden Elif Ömeroğlu, “Şu anda firmalar stoklu personel bulmaya çalışıyorlar. Biz de sektöre bu dönemde giriş yaptık. Şu anda otomotivdeki pek çok ana ve tedarik sanayi kuruluşlarının istihdam talepleri üzerine çalışıyoruz. Firmaların talep ettikleri orta ve üst düzey yöneticiler konusunda nokta atışı tercihler yapılmasını sağlıyoruz” dedi.

İstihdamda sürekliliğin sağlanması için işverenlerin de motivasyon ve aidiyet duygusunu artırıcı çalışmalarla öne çıkması gerektiğine vurgu yapan Elif Ömeroğlu, bu kapsamda firmalara danışmanlık hizmeti verdiklerini, ayrıca istihdam ve insan kaynakları noktasında eğitimlere de başladıklarını bildirdi. Merkez ofislerinin Mudanya’da bulunduğunu ifade eden Ömeroğlu, Minareliçavuş’ta da bir ofis açma hazırlığında olduklarını duyurdu.